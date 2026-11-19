Trump Media & Technology Group, właściciel platformy społecznościowej Truth Social, planuje spłacić do 883,5 mln dolarów długu z tytułu obligacji zamiennych bez sprzedaży bitcoinów i emisji nowych akcji. Firma odkupiła już obligacje o wartości 100 mln dolarów z dyskontem wobec wartości nominalnej, informuje CoinDesk.

Prawo do żądania zapłaty

W maju 2025 roku Trump Media sprzedała warte 1 mld dolarów obligacje zamienne o zerowym oprocentowaniu, zabezpieczone bitcoinami, aby sfinansować ich zakup. Termin wykupu tych papierów przypada w 2028 roku, jednak ich posiadacze mogą jednorazowo zażądać wypłaty pełnej wartości nominalnej w gotówce 30 listopada 2026 roku.

Tymczasowy dyrektor generalny firmy Kevin McGurn oświadczył, że Trump Media zamierza wykorzystać dostępne środki pieniężne i linie kredytowe, aby poprawić strukturę kapitałową bez dodatkowej emisji akcji. Według niego firma dąży do zachowania jak największej części bitcoinów na potrzeby swojej strategii generowania dochodu i oczekuje na odbicie wartości aktywa.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Bitcoiny i rezerwy gotówkowe

Według raportu kwartalnego, na dzień 30 września Trump Media posiadała około 15 649 BTC. Przy cenie około 63 750 dolarów za bitcoina i przy założeniu niezmienionego wolumenu rezerw ich wartość szacowano na około 998 mln dolarów, podczas gdy pod koniec września wynosiła ona około 1,31 mld dolarów.

Firma informowała również o 393 mln dolarów w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych oraz o 31 mln dolarów środków o ograniczonym przeznaczeniu na dzień 30 września. Następnie wydawała pieniądze na odkup obligacji i planowane połączenie z TAE Technologies, a 7 października pozyskała kolejne 100 mln dolarów w ramach istniejącej pożyczki zamiennej.

W raporcie kwartalnym Trump Media ostrzegła, że jeśli inne źródła finansowania okażą się niewystarczające, może sprzedać bitcoiny lub inne aktywa cyfrowe, aby sfinansować taki odkup. Konwersja papierów na akcje wydaje się niekorzystna dla ich posiadaczy: cena konwersji wynosi około 34,72 dolara za akcję, podczas gdy akcje firmy były notowane po około 4 dolary.

Czytaj nas na