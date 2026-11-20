W Stanach Zjednoczonych Waymo, dział Alphabet zajmujący się rozwojem samochodów autonomicznych, ogłosiło dwa wycofania robotaksówek po incydentach związanych z zamkniętymi pasami autostrad i ręcznym kierowaniem ruchem. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Przyczyny wycofań

Firma poinformowała o decyzji w piątek, 20 listopada. Chodzi o dwa odrębne wycofania robotaksówek z powodu incydentów związanych z zamkniętymi pasami autostrad oraz podczas ręcznego kierowania ruchem. Waymo wskazało te sytuacje jako podstawy wycofań.

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Ograniczenia na autostradach

Wcześniej w tym samym tygodniu Waymo oświadczyło, że zawiesiło działalność swoich pojazdów na autostradach w USA. Firma zrobiła to po tym, jak regulator z Kalifornii zakazał jej pojazdom poruszania się po autostradach w stanie. Tym samym zawieszenie działalności na autostradach poprzedziło ogłoszenie dwóch wycofań.

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