Firma Waymo tymczasowo zawiesiła przejazdy robotaksów po autostradach we wszystkich stanach USA. Decyzję podjęto po tym, jak Kalifornijski Departament Pojazdów Silnikowych zakazał bezzałogowym taksówkom firmy poruszania się po autostradach stanowych, informuje InsideEVs.

Zakaz w Kalifornii

Kalifornijski regulator wprowadził ograniczenie w ubiegłym tygodniu. Formalnie obowiązuje ono tylko na terenie stanu, jednak Waymo zdecydowało się wstrzymać eksploatację swoich samochodów na drogach szybkiego ruchu w całym kraju, aby ocenić działanie systemu. Usługa zamawiania bezzałogowych przejazdów ulicami miast nadal działa.

Według kalifornijskiego DMV podstawą zakazu była seria incydentów, w których robotaksy Waymo wjeżdżały do aktywnych stref robót drogowych. Urząd oświadczył, że bezzałogowe działania firmy na autostradach stanowią bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

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Wcześniejsze incydenty i kontrola

W czerwcu Waymo już wycofało 3871 elektrycznych robotaksów z systemem automatycznego kierowania piątej generacji. Powodem były obawy, że pojazdy mogą z prędkością wjeżdżać na pasy zamknięte z powodu robót drogowych.

Również niedawno na trasie I-280 w Kalifornii bezzałogowy Jaguar I-Pace z oznakowaniem Waymo próbował ominąć policyjne zamknięcie ruchu ustawione w celu usunięcia odłamków z jezdni. Policjant zatrzymał pojazd. Publikacja zaznacza, że ten przypadek nie jest związany z decyzją DMV.

Waymo poinformowało, że współpracuje z kalifornijskim DMV oraz urzędnikami innych stanów nad przywróceniem przejazdów po autostradach. Firma działa w 15 amerykańskich miastach i od listopada ubiegłego roku oferowała bezzałogowe przejazdy po kalifornijskich autostradach. Wcześniej w tym miesiącu amerykańska Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego rozpoczęła kontrolę jednej z aktualizacji oprogramowania Waymo, mającej zapobiegać przejeżdżaniu robotaksów obok zatrzymanych autobusów szkolnych.

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