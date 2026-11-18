YG Entertainment nadal rozmawia z członkiniami Blackpink o przyszłej działalności grupy po tym, jak jej nazwa nie znalazła się na nowej liście artystów z wyłącznymi kontraktami. Jak informuje Channel NewsAsia, firma nie potwierdziła ani rozpadu zespołu, ani rozwiązania umowy z jego członkiniami.

Grupy nie ma na liście kontraktów

Według Korea JoongAng Daily w raporcie finansowym YG Entertainment za trzeci kwartał, opublikowanym 16 listopada, wśród artystów z wyłącznymi kontraktami według stanu na 30 września wymieniono Babymonster, Winner, Treasure oraz solowego rapera Eun Ji-wona. Blackpink nie znalazł się na tej liście.

Grupa, w której skład wchodzą Jennie, Rosé, Lisa i Jisoo, wcześniej figurowała w ujawnieniach kontraktowych YG Entertainment po odnowieniu umowy dotyczącej działalności grupowej w grudniu 2023 roku. W szczególności wspomniano o niej w półrocznym raporcie firmy opublikowanym w sierpniu 2026 roku. Jednocześnie w części raportu dotyczącej działalności firmy nadal wskazano najnowsze wydawnictwo Blackpink.

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Członkinie skupiają się na karierach solowych

YG Entertainment oświadczyła, że wszystkie cztery członkinie są obecnie skupione na indywidualnych karierach, a negocjacje dotyczące dalszej działalności Blackpink trwają. Firma dodała, że szanuje życzenie członkiń, aby w tym czasie skoncentrowały się na działalności indywidualnej.

W grudniu 2023 roku członkinie odnowiły kontrakty z YG Entertainment wyłącznie na działalność grupową, nie przedłużając indywidualnych umów na wyłączność. Jennie założyła agencję Odd Atelier, Jisoo — Blissoo, Lisa — Lloud, a Rosé podpisała kontrakt z The Black Label. Po zakończeniu światowej trasy Deadline w styczniu 2026 roku Blackpink wydał w lutym trzeci minialbum Deadline.

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