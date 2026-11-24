Firma International Resources Holding (IRH) z Abu Zabi uzgodniła warunki możliwego przejęcia dublińskiej spółki górniczej Kenmare Resources za 352,8 mln funtów, czyli około 460 mln dolarów. W przypadku zawarcia transakcji IRH uzyska kontrolę nad kopalnią Moma w Mozambiku — jednym z największych na świecie złóż minerałów tytanowych.

Warunki możliwej transakcji

Jak informuje The National, IRH jest gotowa zapłacić 380 pensów za akcję Kenmare. To o 52% więcej niż cena zamknięcia z 20 listopada i ponad dwukrotnie więcej niż średnia cena akcji w ciągu 30 dni przed 5 października, gdy na notowania nie wpływały jeszcze pogłoski o możliwej transakcji.

Rada dyrektorów Kenmare jest jednogłośnie gotowa zarekomendować wiążącą ofertę na takich warunkach, jeśli zostanie ona formalnie złożona. Jednocześnie spółki podkreśliły, że nie ma gwarancji przedstawienia ostatecznej oferty. Zgodnie z irlandzkimi zasadami przejęć IRH ma czas do godz. 17:00 15 grudnia czasu dublińskiego, aby złożyć wiążącą ofertę lub z niej zrezygnować.

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Zgoda w Mozambiku

Transakcja zależy od zatwierdzenia przez rząd Mozambiku zmiany kontroli nad aktywem bez istotnych zmian w licencji górniczej Kenmare. Organ podatkowy kraju musi również potwierdzić potencjalne zobowiązania z tytułu podatku od zysków kapitałowych. IRH dąży do uzyskania nieodwołalnego poparcia dyrektorów Kenmare oraz części inwestorów instytucjonalnych.

Kenmare jest największym sprzedawcą ilmenitu na otwartym rynku i zapewnia około 6% jego światowej podaży. Ilmenit to minerał żelazowo-tytanowy, będący głównym surowcem do produkcji pigmentów tytanowych i metalu. Przy obecnym tempie wydobycia zasoby kopalni Moma wystarczą na ponad 100 lat, a w ubiegłym roku zakład wyprodukował 1 mln ton gotowych produktów.

IRH została założona w 2022 roku. W 2024 roku firma uzyskała 51% akcji Mopani Copper Mines w Zambii po zobowiązaniu się do zainwestowania 1,1 mld dolarów w odbudowę przedsiębiorstwa. W ubiegłym roku uzgodniła także zakup 56% kongijskiego producenta cyny Alphamin Resources za 367 mln dolarów.

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