Firma cyberbezpieczeństwa CrowdStrike ogłosiła zamiar przejęcia Zscaler w transakcji wymiany akcji, która wycenia Zscaler na około 43,9 mld dolarów. Jak informuje Channel NewsAsia, transakcja ma wzmocnić pozycję CrowdStrike w obszarze bezpieczeństwa sieciowego i usług zero trust.

Warunki wymiany akcji

Akcjonariusze Zscaler otrzymają po 1,135 akcji CrowdStrike za każdą posiadaną akcję. Taki współczynnik wymiany zakłada wycenę jednej akcji Zscaler na około 260,41 dolara, czyli o 34% powyżej ostatniej ceny zamknięcia.

Po zakończeniu transakcji obecni akcjonariusze CrowdStrike będą posiadać około 84,1% połączonej spółki.

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Reakcja rynku i cele spółek

Podczas handlu przed otwarciem rynku akcje Zscaler wzrosły o ponad 13,4%, podczas gdy akcje CrowdStrike straciły 5%. Połączenie może stworzyć jednego z największych na świecie wyspecjalizowanych dostawców usług cyberbezpieczeństwa.

Spółki liczą na rozpoczęcie działalności ze łącznymi rocznymi przychodami powtarzalnymi przekraczającymi 10 mld dolarów i celują w 1 mld dolarów rocznych synergii przychodowych. W materiale zaznaczono, że klienci korporacyjni dążą do ograniczenia liczby dostawców zabezpieczeń, wybierając firmy oferujące kilka produktów w ramach jednej współpracy.

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