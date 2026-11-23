Firma cyberbezpieczeństwa CrowdStrike przejmie Zscaler za 43,9 mld dolarów — Channel NewsAsia
Firma cyberbezpieczeństwa CrowdStrike ogłosiła zamiar przejęcia Zscaler w transakcji wymiany akcji, która wycenia Zscaler na około 43,9 mld dolarów. Jak informuje Channel NewsAsia, transakcja ma wzmocnić pozycję CrowdStrike w obszarze bezpieczeństwa sieciowego i usług zero trust.
Warunki wymiany akcji
Akcjonariusze Zscaler otrzymają po 1,135 akcji CrowdStrike za każdą posiadaną akcję. Taki współczynnik wymiany zakłada wycenę jednej akcji Zscaler na około 260,41 dolara, czyli o 34% powyżej ostatniej ceny zamknięcia.
Po zakończeniu transakcji obecni akcjonariusze CrowdStrike będą posiadać około 84,1% połączonej spółki.
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Reakcja rynku i cele spółek
Podczas handlu przed otwarciem rynku akcje Zscaler wzrosły o ponad 13,4%, podczas gdy akcje CrowdStrike straciły 5%. Połączenie może stworzyć jednego z największych na świecie wyspecjalizowanych dostawców usług cyberbezpieczeństwa.
Spółki liczą na rozpoczęcie działalności ze łącznymi rocznymi przychodami powtarzalnymi przekraczającymi 10 mld dolarów i celują w 1 mld dolarów rocznych synergii przychodowych. W materiale zaznaczono, że klienci korporacyjni dążą do ograniczenia liczby dostawców zabezpieczeń, wybierając firmy oferujące kilka produktów w ramach jednej współpracy.