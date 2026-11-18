Firma cyberbezpieczeństwa Palo Alto Networks ogłosiła zamiar przejęcia startupu AI Applied Compute w transakcji opłacanej akcjami, wycenionej na 4,5 mld dolarów. Firma dąży do pomocy przedsiębiorstwom w bezpiecznym wdrażaniu modeli sztucznej inteligencji o otwartych wagach, informuje Channel NewsAsia.

Oprogramowanie dla modeli

Applied Compute sprzedaje oprogramowanie, które umożliwia firmom dostosowywanie i uruchamianie modeli o otwartych wagach na własnych danych. W takich modelach AI wytrenowane parametry są publicznie dostępne.

Po ogłoszeniu transakcji akcje Palo Alto Networks wzrosły o 8,5% w handlu posesyjnym. Zakończenie przejęcia jest oczekiwane w trzecim kwartale roku fiskalnego 2027.

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Prognoza przychodów

Przejęcie Applied Compute kontynuuje serię transakcji Palo Alto Networks w 2026 roku. Obejmowała ona również firmę bezpieczeństwa tożsamości CyberArk oraz twórcę rozwiązań do obserwowalności systemów Chronosphere.

Oddzielnie Palo Alto Networks prognozuje przychody za rok fiskalny 2027 na poziomie od 14,52 mld do 14,57 mld dolarów. Według LSEG jest to powyżej średniej prognozy analityków wynoszącej 14,16 mld dolarów.

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