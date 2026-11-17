Firma Barq Group z Abu Zabi w ZEA zawarła z amerykańską firmą Elroy Air umowę na zakup do 20 autonomicznych hybrydowo-elektrycznych dronów cargo Chaparral. Aparaty mają być wykorzystywane do zadań obronnych i komercyjnych zadań logistycznych, informuje AeroTime.

Pięć wiążących zamówień

Porozumienie, o którym firmy poinformowały 16 listopada 2026 roku, przewiduje pięć wiążących zamówień oraz rezerwację kolejnych 15 slotów produkcyjnych zabezpieczonych depozytami. Barq Group wpłaciła depozyt w wysokości 10,25 mln dolarów, który pokrywa 50% kosztu każdego z pięciu bezzałogowców zamówionych w ramach wiążącego kontraktu. Firma ma także dokonać dodatkowych płatności przedpłatowych za zarezerwowane miejsca produkcyjne.

Początkowa wartość umowy na zakup do 20 Chaparrali wynosi do 70 mln dolarów wyłącznie za same statki powietrzne. Dostawy zaplanowano od 2027 roku.

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Charakterystyka Chaparrala

Chaparral może przewozić ponad 500 funtów ładunku na odległość do 450 mil i nie wymaga specjalnie wyznaczonych pasów startowych. Dron wykorzystuje osiem pionowych i cztery przednie śmigła oraz wykonuje pionowe starty i lądowania. Według Elroy Air elastyczne opcje tankowania pozwalają uniezależnić się od infrastruktury ładowania.

Produkcją ciężkich dronów cargo w zakładzie w Sacramento w Kalifornii zajmie się Kratos Defense & Security Solutions. Produkcja pierwszych aparatów ma rozpocząć się pod koniec 2026 roku. Elroy Air niedawno zakończyła autonomiczne loty bezzałogowe dopuszczone w ramach programu integracji eVTOL Departamentu Transportu USA i Federalnej Administracji Lotnictwa USA.

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