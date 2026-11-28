Zillow prognozuje, że oprocentowanie 30-letnich kredytów hipotecznych o stałej stopie w Stanach Zjednoczonych pozostanie powyżej 7% co najmniej do połowy 2027 roku. Firma oczekuje również spadku sprzedaży domów o 3,5%, informuje Fortune.

Stopy procentowe i sprzedaż domów

Według Freddie Mac, w środę średnie oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego o stałej stopie wynosiło 7,21%. Tydzień wcześniej było to 7,28%, a w analogicznym okresie poprzedniego roku — 6,23%. Spadek w skali tygodnia powiązano ze zniżką na rynku akcji, która skierowała inwestorów ku amerykańskim obligacjom skarbowym i obniżyła ich rentowność.

W październiku sprzedaż domów na rynku wtórnym spadła o 5,5% w porównaniu z wrześniem i o 8,8% rok do roku, do rocznego tempa 3,75 mln nieruchomości. Jest to najniższy poziom od 16 lat. Liczba oczekujących transakcji, która jest wskaźnikiem przyszłej sprzedaży, zmniejszyła się o 4,7% w ciągu miesiąca i o 16,7% w ciągu roku, ustanawiając drugi z rzędu rekordowo niski poziom.

Wpływ inflacji

Starsza ekonomistka Zillow Kara Ng zaznaczyła, że spowolnienie gospodarcze lub szybszy spadek inflacji mogłyby wcześniej zmniejszyć presję na stopy hipoteczne. Jednocześnie wskazała, że czynsze w nowych umowach najmu w latach 2025–2026 rosną w najszybszym tempie, dlatego nie hamują już wskaźników inflacji mieszkaniowej.

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Zillow prognozuje wzrost podaży mieszkań o około 11% w przyszłym roku. Zdaniem Ng mogłoby to wystarczyć do zaspokojenia popytu, gdyby kupujący wrócili na rynek.

Mało aktywny rynek

Udział domów, które co roku zmieniają właściciela w Stanach Zjednoczonych, wynosi 3,8%, podczas gdy przed kryzysem finansowym wskaźnik ten był bliski 5%. Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wzrosło z około 6,60% w lipcu do 7,61% na początku października i od tego czasu utrzymuje się powyżej 7%.

Dyrektor generalny Zillow Jeremy Wacksman powiedział wcześniej CNBC, że wzrost stopy o cały punkt procentowy w ciągu trzech miesięcy był jednym z najszybszych od dziesięcioleci. Według jego oceny rynek kredytów hipotecznych na zakup domów skurczył się o 4% rok do roku, a w czwartym kwartale spadek może wynieść 10–15%.

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