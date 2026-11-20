Chevron i HELLENiQ ENERGY rozpoczną w najbliższych dniach badania sejsmiczne ropy naftowej i gazu ziemnego w południowej części Morza Jońskiego w pobliżu Grecji. Prace wykona firma danych energetycznych TGS, informuje Euronews, powołując się na greckiego ministra środowiska i energii Stavrosa Papastavrou.

Statek już dotarł do obszaru prac

Statek badawczy Ramform Tethys już dotarł do tego rejonu po zatwierdzeniu wniosku o wydanie NAVTEX-u, morskiego komunikatu nawigacyjnego. Zbada on obszary, do których konsorcjum ma prawa poszukiwawcze. Zakończenie badań sejsmicznych planowane jest do końca stycznia 2027 roku.

Uzyskane dane mają pomóc Chevronowi i HELLENiQ ENERGY ocenić perspektywiczność obszarów pod kątem wierceń poszukiwawczych. Grecja jest zależna od importowanego gazu, a zasoby nadające się do komercyjnego wydobycia mogłyby stać się krajowym źródłem dostaw.

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Osobny przetarg na zbieranie danych

Równolegle trzy firmy z branży — SLB, Viridien i BGP — złożyły wnioski dotyczące zbierania i przetwarzania niewyłącznych danych sejsmicznych na wodach zachodniej i południowej Grecji. Międzynarodowy przetarg prowadzi Grecka Spółka Zarządzania Zasobami Węglowodorowymi i Energetycznymi HEREMA.

19 listopada komisja oceniająca HEREMA otworzyła trzy wnioski i ma wyłonić jednego lub kilku wykonawców prac. Według Papastavrou badania sejsmiczne będą prowadzone zgodnie z prawem międzynarodowym, w tym prawem morskim, a także z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

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