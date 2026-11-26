Co najmniej dwie kalifornijskie firmy kontrolowane przez podmioty z chińskimi właścicielami kupowały najnowocześniejsze chipy Nvidii do sztucznej inteligencji. Wynika to ze śledztwa CBS News, o którym informuje Anadolu Agency.

Partner Nvidii w San Jose

Jedną z firm jest RiCloud AI z San Jose. Ma ona status preferred partner Nvidii, który zapewnia priorytetowy dostęp do zaawansowanych chipów, oprogramowania i wsparcia technicznego. Jednocześnie jej spółka macierzysta, Yuxing InfoTech Investment Holdings, ma siedzibę w chińskim Shenzhen.

Dokumenty korporacyjne, na które powołuje się CBS News, wskazują, że dyrektor generalny Yuxing, Kong Yu, zdobył wykształcenie w Kolegium Dowódczym Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Amerykańscy urzędnicy nie oskarżali RiCloud AI ani jej chińskiej spółki macierzystej o naruszenia.

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Eksport serwerów do Azji Południowo-Wschodniej

Inna firma, Aivres, ma najwyższy status partnerski Nvidii — elite computing partner. Wcześniej działała pod nazwą Inspur, a nazwę zmieniła po wpisaniu jej chińskiej spółki macierzystej na amerykańską rządową listę w obszarze bezpieczeństwa w 2023 roku.

Według śledztwa niektóre amerykańskie firmy z chińskimi właścicielami wynajmowały lub sprzedawały serwery oparte na technologii Nvidii przedsiębiorstwom w Azji Południowo-Wschodniej. Dane handlowe wskazują, że Aivres wyeksportowała do regionu zaawansowane technologie o wartości co najmniej 5,6 mld dolarów w okresie od kwietnia 2024 roku do lutego 2026 roku, w tym serwery z objętymi ograniczeniami chipami Blackwell.

W śledztwie uczestniczyła również waszyngtońska organizacja non-profit C4ADS, specjalizująca się w kwestiach bezpieczeństwa, która analizowała dokumenty korporacyjne i dane dotyczące struktury własności.

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