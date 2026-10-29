Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin na plenum w Pekinie przyjął środki mające zaostrzyć dyscyplinę w partii i ograniczyć korupcję wśród urzędników. Poinformowała o tym Channel NewsAsia, powołując się na państwową agencję Xinhua.

Decyzje plenum

Piąte plenum Komitetu Centralnego, któremu przewodniczył prezydent Chin Xi Jinping, zakończyło się 29 października. Jego uczestnicy zatwierdzili decyzję w sprawie „promowania kompleksowego i ścisłego zarządzania partią”. Dokument przewiduje między innymi ograniczenie korupcji wśród funkcjonariuszy partyjnych.

W skład Komitetu Centralnego wchodzi około 300 urzędników. Plena tego organu były wcześniej ważnymi momentami dla umacniania pozycji politycznej Xi Jinpinga. Jednocześnie w komunikacie po posiedzeniu chińskiego przywódcy nie nazwano „przywódcą ludu” — taki tytuł oznaczałby dalsze podniesienie jego statusu politycznego.

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Zmiany kadrowe

Xi Jinping prowadzi kampanię antykorupcyjną od 14 lat. W tym czasie tysiące urzędników zostało usuniętych ze stanowisk, w tym dziesiątki członków Komitetu Centralnego. Tegoroczne plenum miało najniższą frekwencję od śmierci Mao Zedonga w 1976 roku: przed rozpoczęciem posiedzenia w Komitecie Centralnym pozostawało osiem wakatów.

Podczas plenum obsadzono część wakatów. Szef organu antykorupcyjnego Zhang Shengmin, który jest również zastępcą przewodniczącego Centralnej Komisji Wojskowej, został awansowany do Biura Politycznego — najwyższego organu decyzyjnego w kraju. Po tym Biuro Polityczne liczy 22 członków.

W sierpniu Chiny odsunęły ze stanowiska Zhanga Youxia, który był najwyższym rangą generałem, po trwającym wiele miesięcy śledztwie w sprawie korupcji. Po jego usunięciu w Centralnej Komisji Wojskowej, która powinna składać się z siedmiu przedstawicieli, pozostali tylko Xi Jinping i Zhang Shengmin. Plenum odbyło się przed przyszłorocznym zjazdem partii, na którym 73-letni Xi Jinping niemal na pewno otrzyma czwartą kadencję, według Channel NewsAsia.

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