Kongres Kolumbii zatwierdził projekt ustawy prezydenta Abelarda de la Esprielli, który zaostrza warunki dla członków nielegalnych grup zbrojnych dobrowolnie poddających się władzom. Dokument odchodzi od polityki „całkowitego pokoju” prowadzonej przez poprzedniego prezydenta Gustava Petra, informuje TimesLIVE.

Senat poparł inicjatywę 57 głosami do 24, a Izba Reprezentantów — 95 głosami do 10. Projekt ustawy zostanie teraz przekazany de la Esprielli do podpisu.

Warunki złagodzenia wyroków

Projekt ustawy przewiduje, że członkowie nielegalnych grup zbrojnych nie będą mogli zajmować stanowisk publicznych ani uczestniczyć w negocjacjach pokojowych. Mogą natomiast liczyć na skrócenie kary, jeśli złożą broń, wskażą innych członków grup, przekażą majątek oraz udzielą informacji o powiązaniach politycznych i sieciach korupcyjnych.

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Będą również zobowiązani do przekazania zwerbowanych lub uprowadzonych nieletnich oraz do pomocy w poszukiwaniu osób zaginionych. Wymiar kary może zostać skrócony maksymalnie o 50%, a w przypadku dowódców — maksymalnie o 30%. Jednocześnie przywódcom grup nie będzie można wymierzać kar niższych niż 10 lat pozbawienia wolności.

Odejście od podejścia poprzednich władz

Nowe zasady nie przewidują zawieszenia nakazów aresztowania, wstrzymania ekstradycji ani operacji organów ścigania. Podczas kampanii wyborczej de la Espriella obiecał zakończyć negocjacje z lewicowymi grupami partyzanckimi i przestępczymi oraz użyć przeciwko nim armii.

Rząd de la Esprielli twierdzi, że negocjacje za prezydentury Petra, w tym zawieszenie nakazów aresztowania i wprowadzenie zawieszeń broni, umożliwiły grupom zwiększenie liczebności oraz wzmocnienie kontroli nad terytoriami ważnymi dla handlu narkotykami i nielegalnego wydobycia surowców. Według kolumbijskiego Ministerstwa Obrony liczba członków takich grup wzrosła z 15 120 pod koniec 2022 roku do około 28 802 w lipcu 2026 roku.

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