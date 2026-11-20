Kongres USA ma mniej niż trzy tygodnie, aby uzgodnić finansowanie federalnych instytucji po 11 grudnia, kiedy wygasa obecne finansowanie. Negocjacje między Republikanami a Demokratami komplikują różnice dotyczące wojny z Iranem oraz żądanie prezydenta Donalda Trumpa, by przeznaczyć dodatkowe 350 mld dolarów dla Pentagonu, informuje Cyprus Mail.

Obie partie próbują osiągnąć porozumienie w sprawie tymczasowego finansowania rządu do początku przyszłego roku. Wówczas, według publikacji, Demokraci mają przejąć kontrolę nad Senatem i Izbą Reprezentantów po zdecydowanym zwycięstwie w listopadowych wyborach śródokresowych. Do uchwalenia ponadpartyjnego pakietu w Senacie potrzeba co najmniej 60 głosów.

Spory dotyczące Iranu

Demokraci dyskutują, czy nalegać na włączenie do ustawy budżetowej przepisów, które ograniczałyby użycie przez prezydenta siły przeciwko Iranowi. Większość Republikanów sprzeciwia się takim ograniczeniom.

Demokratyczny senator z Vermontu Peter Welch oświadczył, że jego partia nie chce finansować wojny, ale jednocześnie nie dąży do shutdownu rządu. Lider republikańskiej większości w Senacie John Thune nazwał możliwy nowy shutdown kolosalnym błędem i poważną szkodą dla Amerykanów.

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Część Demokratów również sprzeciwia się wstrzymaniu finansowania rządu. Demokratyczna przedstawicielka Rosa DeLauro, czołowa Demokratka w Komisji ds. Apropriacji Izby Reprezentantów, podkreśliła, że shutdown sam w sobie nie zatrzyma wojny.

Wydatki obronne

Republikanie w Senacie nie osiągnęli porozumienia w sprawie wykorzystania procedury uzgodnienia budżetowego do realizacji wniosku Trumpa o 350 mld dolarów wydatków obronnych. Taka procedura pozwoliłaby uchwalić ustawę zwykłą większością głosów i ominąć sprzeciw Demokratów.

Na razie Republikanie zdecydowali się prowadzić ponadpartyjne negocjacje w sprawie zaproponowanej przez nich ustawy o appropriacjach obronnych na kwotę 1,1 bln dolarów. Obejmuje ona jedynie 69 mld dolarów z dodatkowego finansowania, o które wystąpił prezydent. Republikański senator Mike Rounds ostrzegł, że ustawodawcy mogą nie zdążyć osiągnąć porozumienia, jeśli nie przyspieszą negocjacji.

Strony dopuszczają również uchwalenie części z 12 corocznych ustaw o appropriacjach, aby finansować poszczególne struktury rządowe do końca roku fiskalnego 2027, a pozostałe instytucje — poprzez tymczasową rezolucję o przedłużeniu finansowania.

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