Kongres USA zatwierdził projekt ustawy H.R. 973, który przewiduje wprowadzenie obowiązkowych federalnych standardów bezpieczeństwa dla akumulatorów i systemów elektrycznych e-rowerów. Senat 19 listopada jednomyślnie poparł dokument Setting Consumer Standards for Lithium-Ion Batteries Act, a Izba Reprezentantów zatwierdziła go w kwietniu 2025 roku stosunkiem głosów 365 do 42. Projekt ustawy przekazano teraz prezydentowi do podpisu, informuje Electrek.

Jakie standardy staną się obowiązkowe

Jeśli dokument wejdzie w życie, amerykańska Komisja ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich będzie musiała w ciągu 180 dni wprowadzić jako ostateczne federalne standardy bezpieczeństwa trzy standardy UL. Chodzi o UL 2271 dla akumulatorów lekkich pojazdów elektrycznych, UL 2849 dla systemów elektrycznych e-rowerów oraz UL 2272 dla osobistych środków transportu elektrycznego, w tym hulajnóg elektrycznych.

Obecnie wymogi te mają w dużej mierze dobrowolny charakter na poziomie federalnym. Jednocześnie niektóre jurysdykcje już uczyniły certyfikację obowiązkową: w szczególności Nowy Jork wymaga certyfikacji zgodnej z mającymi zastosowanie standardami UL dla e-rowerów, akumulatorów i innych urządzeń mikromobilności sprzedawanych w mieście.

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Wpływ na producentów i sprzedawców

Projekt ustawy przewiduje również, że przyszłe aktualizacje tych standardów zasadniczo będą stawać się wymogami federalnymi 180 dni po powiadomieniu Komisji, chyba że uzna ona, że zmiany nie zwiększają bezpieczeństwa.

Dla firm, które już sprzedają certyfikowane produkty, bezpośredni wpływ może być ograniczony. Jednocześnie wymogi mogą najbardziej wpłynąć na segment niedrogich e-rowerów, wymiennych akumulatorów i produktów z bezpośredniego importu bez certyfikacji. Certyfikacja UL nie eliminuje całkowicie ryzyka zapłonu akumulatora litowo-jonowego, ponieważ zagrożenie mogą stwarzać uszkodzenia, nieprawidłowa naprawa, niekompatybilne ładowarki lub wady produkcyjne.

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