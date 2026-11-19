Kongres USA zatwierdził ponadpartyjny projekt ustawy Financial Exploitation Prevention Act of 2025, mający na celu ochronę starszych Amerykanów i innych wrażliwych dorosłych przed oszustwami finansowymi. Izba Reprezentantów przyjęła dokument w czerwcu, a Senat w środę wieczorem poparł go w drodze jednomyślnej zgody — żaden senator nie zgłosił sprzeciwu. Następnie projekt ustawy zostanie przekazany prezydentowi Donaldowi Trumpowi do podpisu, informuje CNBC.

Odroczenie wypłat

Projekt ustawy pozwoli spółkom funduszy inwestycyjnych i ich agentom transferowym, którzy prowadzą ewidencję posiadaczy jednostek uczestnictwa i transakcji, tymczasowo odraczać wypłaty z tytułu wniosków o umorzenie jednostek. Będzie to możliwe, jeśli będą miały uzasadnione podstawy, by sądzić, że wniosek wiąże się z finansowym wykorzystaniem inwestora.

Ochrona obejmie inwestorów w wieku od 65 lat, a także młodszych dorosłych, którzy prawdopodobnie mają zaburzenia psychiczne lub fizyczne uniemożliwiające im samodzielne chronienie własnych interesów. Początkowo wypłatę będzie można wstrzymać na okres do 15 dni roboczych. Jeśli podejrzenie wykorzystania będzie się utrzymywać, okres ten będzie można przedłużyć o kolejne 10 dni roboczych. Organy regulacyjne stanów, niektóre organy państwowe lub sądy również będą mogły przedłużać takie odroczenie.

Zaufana osoba kontaktowa

Projekt ustawy przewiduje również mechanizm zaufanej osoby kontaktowej — osoby, z którą instytucja finansowa może się skontaktować, jeśli pojawią się obawy dotyczące rachunku inwestora. Taka osoba może próbować zapobiec oszustwu, kontaktując się z właścicielem rachunku.

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Spółki funduszy inwestycyjnych, które będą stosować nowe mechanizmy ochronne, będą musiały prosić klientów o podanie imienia i danych kontaktowych co najmniej jednej zaufanej osoby kontaktowej.

Straty wynikające z oszustw

Według danych Federalnej Komisji Handlu USA osoby w wieku 60 lat i starsze zgłosiły w 2025 roku około 3 mld dolarów strat spowodowanych oszustwami. To o 25% więcej niż 2,4 mld dolarów w 2024 roku i o 400% więcej niż 600 mln dolarów w 2020 roku.

Tylko 6% starszych poszkodowanych zgłosiło straty w wysokości co najmniej 100 tys. dolarów, jednak takie przypadki stanowiły 70% wszystkich zgłoszonych strat w tej grupie wiekowej. FTC zaznaczyła, że z powodu dużej liczby niezgłoszonych przypadków rzeczywiste straty w 2025 roku mogły wynieść od 13,3 mld do 119,5 mld dolarów.

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