Kongres USA zaprosił Jensena Huanga na zamknięty briefing — CNBC

W USA trzej republikańscy przewodniczący komisji Izby Reprezentantów zaprosili dyrektora generalnego Nvidii Jensena Huanga na zamknięty briefing dotyczący jego kontaktów z menedżerką najwyższego szczebla Megaspeed Alice Huang. Ustawodawcy chcą również omówić protokoły bezpieczeństwa Nvidii służące przeciwdziałaniu szpiegostwu ze strony obcych państw.

Zaproszenie na 18 listopada

List do szefa Nvidii podpisali przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów Brian Mast, przewodniczący Specjalnej Komisji ds. Chin John Moolenaar oraz przewodniczący Stałej Specjalnej Komisji ds. Wywiadu Rick Crawford. Zaprosili Huanga na osobisty wspólny briefing 18 listopada — dzień po planowanej publikacji przez Nvidię wyników za trzeci kwartał.

W liście zaznaczono, że niedawne doniesienia budzą obawy dotyczące dostępu Chińskiej Republiki Ludowej do wrażliwych amerykańskich technologii i informacji. Przewodniczący komisji oświadczyli, że dla Kongresu ważne jest ustalenie, w jakim stopniu bezpieczeństwo narodowe USA mogło zostać zagrożone.

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Doniesienia o Alice Huang

Jak informuje CNBC, „The New York Times” napisał w ubiegłym tygodniu, że według amerykańskiego wywiadu obywatelka Chin Alice Huang przekazywała informacje Pekinowi i pozostawała w bliskiej relacji z Jensenem Huangiem. Według gazety prezydent USA Donald Trump został poinformowany o tych ustaleniach wywiadowczych około rok temu.

Nvidia nie potwierdziła CNBC, czy Jensen Huang weźmie udział w proponowanym briefingu. Firma oświadczyła, że jej regionalni klienci chmurowi otrzymują standardowe informacje handlowe, a nie poufne tajemnice handlowe Nvidii ani dane związane z bezpieczeństwem narodowym. Nvidia podkreśliła również, że spotkania z klientami są zwykłą częścią pracy szefa firmy, który każdego roku rozmawia z tysiącami przedstawicieli przedsiębiorstw.

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