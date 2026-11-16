Republikański kongresmen Scott DesJarlais uznał porażkę z demokratką Victorią Broderick w wyborach do Izby Reprezentantów USA w 4. okręgu Tennessee. Jak podaje The Hill, w poniedziałek DesJarlais napisał na Facebooku, że osobiście skontaktował się z Broderick, aby jej pogratulować i zaoferować wsparcie w nowej pracy.

Różnica przekraczała 200 głosów

Według Decision Desk HQ, w poniedziałek po południu Broderick wyprzedzała urzędującego kongresmena o nieco ponad 200 głosów. Uzyskała 48,87% głosów wobec 48,73% DesJarlais, co oznaczało przewagę około jednej dziesiątej punktu procentowego.

Jednocześnie Decision Desk HQ nie ogłosił jeszcze wyniku wyścigu w 4. okręgu Tennessee. DesJarlais, który sprawował mandat w Izbie Reprezentantów przez osiem kadencji, wyraził w swoim wpisie nadzieję, że okręg nadal będzie otrzymywał należytą uwagę i troskę.

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Stanowiska kandydatki

DesJarlais znacznie przewyższał Broderick pod względem wydatków na kampanię. W wyborach prezydenckich w 2024 roku Donald Trump wygrał w tym okręgu przewagą 24 punktów procentowych.

Broderick powiedziała, że zaangażowała się w politykę po uchyleniu przez Sąd Najwyższy USA wyroku Roe v. Wade w 2022 roku. W kampanii obiecywała działać na rzecz zachowania wiejskich szpitali, dostępnej cenowo edukacji przedszkolnej, ograniczenia przemocy z użyciem broni przy jednoczesnej ochronie odpowiedzialnych właścicieli broni oraz wzmocnienia nadzoru nad wydatkami wojskowymi i obronnymi.

Broderick opowiadała się także za dekryminalizacją marihuany oraz zaostrzeniem kontroli nad firmami działającymi w dziedzinie sztucznej inteligencji i projektami centrów danych. DesJarlais podczas pracy w Kongresie popierał znaczną część programu Trumpa, w tym proponował zakazanie agencjom federalnym anulowania lub umarzania pożyczek studenckich.

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