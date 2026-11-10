W USA republikański kongresmen z Minnesoty Tom Emmer pokonał przewodniczącego Republikańskiego Komitetu Badawczego Augusta Pflugera, reprezentującego Teksas, w walce o stanowisko organizatora mniejszości republikańskiej w Izbie Reprezentantów następnej kadencji. Informuje o tym The Hill.

Praca na stanowisku organizatora

Emmer od 2023 roku pełni funkcję organizatora głosowań republikańskiej większości w Izbie Reprezentantów. Wcześniej kierował również Narodowym Republikańskim Komitetem Kongresowym.

Podczas pracy na obecnym stanowisku Emmer musiał działać w warunkach minimalnej przewagi republikanów w Izbie Reprezentantów. Konserwatywni zwolennicy twardej linii często blokowali postępy inicjatyw ustawodawczych, dążąc do uzyskania ustępstw od kierownictwa partii.

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Praca z różnicami zdań we frakcji

W liście do republikańskich kolegów Emmer zaznaczył, że w partii zawsze będą różnice zdań dotyczące polityki i strategii. Według niego zespół organizatorów przez ostatnie cztery lata pomagał członkom konferencji partyjnej omawiać spory i znajdować drogę do 218 głosów.

W maju Emmer powiedział The Hill, że w pracy z niespokojnymi członkami frakcji ważniejsze jest łagodniejsze podejście. Wydanie zaznacza również, że odegrał on kluczową rolę w promowaniu priorytetów legislacyjnych prezydenta Donalda Trumpa, w tym One Big Beautiful Bill Act.

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