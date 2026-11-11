W USA członek Izby Reprezentantów z Partii Demokratycznej Robert Garcia stwierdził, że prezydent Donald Trump ma coś do ukrycia. W ten sposób zareagował na list doradcy Białego Domu Williama Scharfa, który ostrzegł, że zapowiedzi demokratów dotyczące zbadania działalności administracji prezydenta mogą przekroczyć granicę jawnej przestępczości, donosi The Guardian.

Ostrzeżenie Białego Domu

Scharf stwierdził, że dochodzenia Kongresu muszą realizować zgodny z prawem cel legislacyjny i nie mogą być wykorzystywane do karania osób, które stały się obiektami dochodzeń, ani do przygotowywania postępowania karnego.

Doradca Białego Domu powołał się również na publiczne wypowiedzi nowo wybranych demokratycznych ustawodawców, w tym Richarda Ojedę, Katie Padilli Stout i Yassamin Ansari. Osobno skrytykował kampanię Garcii Lawyer Up, twierdząc, że jej rzekomym celem nie jest stanowienie prawa, lecz zastraszanie.

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Odpowiedź demokraty

Garcia, który obecnie jest czołowym demokratą w Komisji Nadzoru Izby Reprezentantów, obiecał kontynuować kontrole. Oświadczył, że uprawnienia Kongresu wynikają z artykułu I Konstytucji USA, a nie zależą od zgody Białego Domu, i nazwał je nieodłączną częścią pracy legislacyjnej.

Według niego wyborcy poparli demokratów, aby uchwalali ustawy służące wykorzenieniu korupcji i nadużyć. Garcia oskarżył również administrację o grożenie niekonstytucyjnymi działaniami przeciwko Kongresowi i podkreślił, że ustawodawców nie powstrzymają groźby, które nazwał bezpodstawnymi, ze strony Departamentu Sprawiedliwości lub prawników prezydenta.

Po wyborach uzupełniających demokraci odzyskali kontrolę nad obiema izbami Kongresu. W styczniu rozpoczną pracę z największą większością w Izbie Reprezentantów od 2008 roku.

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