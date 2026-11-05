Republikański kongresmen Greg Steube z Florydy będzie kandydował na stanowisko przewodniczącego konferencji Partii Republikańskiej w Izbie Reprezentantów USA. Jak podaje The Hill, jego przystąpienie do wyścigu potwierdziło źródło zaznajomione ze sprawą.

Steube zostanie trzecim kandydatem na to stanowisko. Jego rywalkami będą kongresmenka Erin Houchin z Indiany oraz obecna przewodnicząca konferencji Lisa McClain z Michigan.

Krytyka kierownictwa partii

Kandydatura Steube'a pojawiła się po tym, jak ostro skrytykował on kierownictwo republikanów w Izbie Reprezentantów i Senacie we wpisie opublikowanym po wyborach środka kadencji. Stwierdził, że liderzy partii są, jego zdaniem, „haniebnie słabi” i bardziej obawiają się realizowania konserwatywnego kursu niż rozczarowania wyborców, którzy wynieśli republikanów do władzy.

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Kongresmen oskarżył również kierownictwo o ustępstwa wobec umiarkowanych członków frakcji i wezwał je do ustąpienia miejsca nowym liderom, którzy, jak powiedział, będą bronić konserwatywnego kierunku. W wywiadzie dla Newsmax Steube powiedział, że nie uważa za właściwe pozostawianie na stanowiskach kierowniczych tych samych osób, które przez ostatnie dwa lata odpowiadały za komunikację partii, po utracie ponad 30 mandatów.

Trzech kandydatów

Houchin w liście do republikańskich kolegów podkreśliła, że ma ponad 20 lat doświadczenia w dziedzinie public relations, komunikacji i kampanii wyborczych. McClain ze swojej strony poinformowała w serwisie społecznościowym X o poparciu dziesiątek republikanów z Izby Reprezentantów, a także dwóch kandydatów Partii Republikańskiej wybranych do Kongresu w tym cyklu wyborczym.

Przewodniczący konferencji republikanów odegra kluczową rolę w kształtowaniu komunikacji partii, gdy republikanie w przyszłym roku przejdą do opozycji po zwycięstwie demokratów w obu izbach Kongresu w wyborach we wtorek.

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