W Stanach Zjednoczonych republikański kongresmen Ken Calvert ma według wstępnej prognozy pokonać republikańską kongresmenkę Young Kim w wyborach w 40. okręgu kongresowym Kalifornii. Według The Hill, powołującego się na Decision Desk HQ, gdy opublikowano 69% wyników, Calvert miał 53,5% głosów, a Kim — 46,5%.

Połączony okręg

Nowy 40. okręg połączył dawny 41. okręg Calverta i 40. okręg Kim. Obejmuje części hrabstwa Orange oraz regionu Inland Empire w hrabstwie San Bernardino, w tym miasta Mission Viejo, Corona, Lake Elsinore i Rancho Santa Margarita.

Oboje kandydaci wcześniej reprezentowali znaczne części terytorium w nowych granicach okręgu, jednak włączono do niego większą część dawnego okręgu Calverta niż okręgu Kim. Wyścig był następstwem przyjęcia w Kalifornii Proposition 50 w ubiegłym roku.

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Kampania Calverta

Calvert po raz pierwszy został wybrany do Izby Reprezentantów USA w 1992 roku. Według The Hill jest on najdłużej urzędującym republikaninem w kalifornijskiej delegacji do Kongresu, pełnił funkcję przewodniczącego podkomisji ds. wydatków na obronę w Komisji ds. Apropriacji Izby Reprezentantów oraz stoi na czele republikańskiej delegacji stanu.

W kampanii Calvert podkreślał swoje konserwatywne stanowiska. Jak informował Los Angeles Times, zwracał również uwagę na głosowanie Kim wraz z demokratami w 2021 roku przeciwko zasadzie z czasów Donalda Trumpa, która wycofywała regulacje dotyczące emisji metanu. Calverta poparło kilka dużych konserwatywnych i republikańskich organizacji w Kalifornii.

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