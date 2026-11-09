W USA kongresmen Jason Crow planuje złożyć petycję, aby doprowadzić do głosowania w Izbie Reprezentantów nad projektem ustawy o przywróceniu obywatelom Afganistanu statusu tymczasowej ochrony (TPS). Inicjatywa pojawiła się w związku z doniesieniami o możliwych lotach deportacyjnych Afgańczyków do Pakistanu już w połowie listopada, po których mieliby oni wrócić do Afganistanu — informuje The Hill.

Ponad 8 tys. osób zagrożonych deportacją

Według publikacji, po zakończeniu przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA obowiązywania TPS dla Afganistanu ryzyko deportacji grozi nieco ponad 8 tysiącom Afgańczyków. Wielu z nich przybyło do Stanów Zjednoczonych podczas chaotycznego wycofywania amerykańskich wojsk z Afganistanu.

Część tych osób nie zdołała uzyskać innego statusu migracyjnego z powodu kolejek w systemie azylowym lub trudności w uzyskaniu specjalnych wiz imigracyjnych dla osób współpracujących z amerykańskim wojskiem. Latem Sąd Najwyższy USA uznał, że sądy mają ograniczone uprawnienia do kontrolowania zawieszenia TPS, co umożliwiło cofnięcie tej ochrony obywatelom 13 państw.

Crow, który służył w Afganistanie, oświadczył, że afgańscy partnerzy USA ryzykowali życie, pomagając amerykańskim wojskom, a Stany Zjednoczone muszą dotrzymać obietnicy ochrony ich.

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Loty i głosowanie

Pozwy przeciwko deportacjom już przyniosły pierwsze rezultaty. Jednocześnie, według The Hill, w piśmie procesowym Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA zadeklarował zamiar kontynuowania lotów deportacyjnych zaplanowanych na 16 listopada.

Pakistan, według publikacji, nadal rozważa ten plan. Przedstawiciel talibskiego ministerstwa spraw zagranicznych również wyraził poważne zaniepokojenie doniesieniami o możliwym przemieszczeniu afgańskich uchodźców do Pakistanu. Amerykański Urząd Imigracyjny i Celny nie potwierdził publicznie szczegółów możliwych operacji, powołując się na bezpieczeństwo i odmawiając komentarza na temat przyszłych lotów, list pasażerów i miejsc docelowych.

Aby zmusić Izbę Reprezentantów do rozpatrzenia projektu ustawy, Crow musi zebrać 218 podpisów, w tym uzyskać poparcie czterech republikanów. Projekt ma ponadpartyjne poparcie: wśród jego współautorów są republikanie Don Bacon i Maria Elvira Salazar. Jednocześnie jego perspektywy w Senacie pozostają niepewne.

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