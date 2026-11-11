W USA republikański kongresmen Thomas Massie oświadczył, że jego petycja o poddanie pod głosowanie projektu ustawy Epstein Files Transparency Act II zebrała 218 podpisów. Jest to próg wymagany do wymuszenia skierowania dokumentu pod obrady Izby Reprezentantów, podaje Anadolu Agency.

11 listopada Massie napisał w serwisie społecznościowym X, że współpracuje z demokratycznymi kongresmenkami Pramilą Jayapal i Teresą Leger Fernandez, a także z kongresmenem Ro Khanną, aby wkrótce poddać projekt ustawy pod głosowanie.

Co przewiduje projekt ustawy

Massie przedstawił projekt ustawy 15 lipca wspólnie z Khanną i Leger Fernandez. Senackiej wersji dokumentu przewodzą demokratyczni senatorowie Jeff Merkley i Ben Ray Luján.

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Inicjatywa ma przyznać prokuratorom generalnym stanów, prokuratorom okręgowym, członkom Kongresu oraz poszkodowanym w sprawie Epsteina prawo do pozywania prokuratora generalnego USA za ukrywanie, redagowanie, opóźnianie lub niepublikowanie materiałów związanych z Epsteinem.

Dostęp dla poszkodowanych i prokuratorów

Dokument przewiduje również dostęp poszkodowanych do pełnych, nieocenzurowanych zapisów dotyczących ich samych, w tym raportów FBI z przesłuchań. Departament Sprawiedliwości USA miałby przekazywać prokuratorom stanowym i lokalnym niezbędne nieocenzurowane materiały, w tym zapewniać bezpieczny dostęp do informacji niejawnych.

W lipcowym oświadczeniu Massie twierdził, że Departament Sprawiedliwości systematycznie nie spełnia wymogów ustawy o ujawnianiu materiałów, przyjętej 19 listopada 2025 roku. Według niego resort bezprawnie wstrzymuje ponad 3 miliony akt Epsteina i utrzymuje znaczące redakcje w publikowanych dokumentach.

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