W Stanach Zjednoczonych kongresmen z Kalifornii Pete Aguilar ogłosił zamiar ubiegania się o stanowisko bata Partii Demokratycznej w Izbie Reprezentantów. Oświadczenie padło po zwycięstwie Demokratów w wyborach śródokresowych we wtorek. Partia przygotowuje się do przejęcia kontroli nad Izbą Reprezentantów w styczniu.

Kampania Aguilara

Aguilar, który przewodniczy demokratycznej frakcji w Izbie Reprezentantów, w liście do kolegów poprosił o poparcie swojej kandydatury. Jako priorytety wskazał kwestie przystępności cenowej, nadzór Kongresu nad administracją prezydenta Donalda Trumpa oraz zachowanie jedności wśród Demokratów, informuje Anadolu Agency.

W liście Aguilar napisał, że wyborcy powierzyli Demokratom zadanie bycia przeciwwagą dla prezydentury, przy jednoczesnym skupieniu się na kwestiach przystępności cenowej.

Bat jest jednym ze stanowisk kierowniczych we frakcji partyjnej. Osoba na tym stanowisku odpowiada za dyscyplinę partyjną, zapewnienie niezbędnej liczby głosów do przyjęcia decyzji legislacyjnych oraz koordynowanie głosowań członków frakcji.

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Wybory nowego kierownictwa

Lider Demokratów w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries również oficjalnie rozpoczął kampanię na stanowisko spikera. Jeśli zostanie wybrany, stanie się pierwszym czarnoskórym spikerem Izby Reprezentantów w historii USA. Spikera wybiera pełny skład Izby Reprezentantów; stanowisko to zajmuje drugie miejsce w linii sukcesji prezydenckiej po wiceprezydencie.

Obecna bat Demokratów Katherine Clark, która jest zastępczynią Jeffriesa, ogłosiła kandydaturę na stanowisko liderki większości. Jeśli zostanie wybrana, stanie się pierwszą kobietą na tym stanowisku. Demokraci w Izbie Reprezentantów przeprowadzą wewnętrzne wybory kierownictwa 18–19 listopada. Nowy skład Kongresu ma zebrać się 3 stycznia, gdy pełna Izba Reprezentantów będzie głosować nad wyborem spikera.

Według agencji Demokraci zdobyli kontrolę nad obiema izbami Kongresu. Prezydent Donald Trump pozostanie w Białym Domu, podczas gdy Kongres będą kontrolować Demokraci.

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