Demokratyczny kongresmen z Kalifornii Jimmy Gomez oświadczył, że 1 grudnia złoży mandat w Izbie Reprezentantów USA. Jak podaje The Hill, powiedział, że po raporcie Komisji Etyki Izby Reprezentantów nie widzi innego wyjścia.

Ustalenia komisji

W raporcie komisji stwierdzono, że istnieją istotne dowody na to, iż Gomez dopuścił się niewłaściwego zachowania o charakterze seksualnym. W szczególności dokument wspomina o niechcianych zalotach seksualnych oraz kontakcie seksualnym z pracownikiem Izby Reprezentantów.

Stanowisko Gomeza

Gomez oświadczył, że uznaje wagę raportu i bierze pełną odpowiedzialność za osobiste błędy, które popełnił poza małżeństwem. Jednocześnie poinformował o istotnych zastrzeżeniach wobec raportu i jego wniosków, a także zgłosił uwagi dotyczące procedury rozpatrywania sprawy.

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Według kongresmena dobrowolnie współpracował on z komisją i odpowiadał na prośby o informacje. Gomez twierdzi również, że w końcowym dokumencie jego zeznania wykorzystano wybiórczo, a jemu nie dano możliwości odpowiedzi na raport.

Gomez i tak miał opuścić Kongres po zakończeniu kadencji: w wyborach śródokresowych przegrał z demokratką Angelą Gonzalez-Torres, którą The Hill określa jako demokratyczną socjalistkę.

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