Republikański kongresmen Eli Crane ma zostać wybrany ponownie do Izby Reprezentantów USA z 2. okręgu wyborczego Arizony. Według oceny Decision Desk HQ po raz drugi z rzędu powinien pokonać demokratę Jonathana Neza.

Prognozę opublikowano tydzień później

Jak informuje The Hill, Decision Desk HQ opublikowała prognozę dopiero tydzień po wyborach, ponieważ wyścig był wyrównany. Pod koniec kampanii rywalizacja stała się niespodziewanie konkurencyjna: republikańskie struktury na szczeblu ogólnokrajowym inwestowały środki w okręgu, w którym prezydent Donald Trump uzyskał dwucyfrową przewagę w wyborach w 2024 roku.

W październiku Cook Political Report zmienił ocenę wyścigu z „prawdopodobnego zwycięstwa republikanów” na „przewagę republikanów”. Ostatnia przedwyborcza prognoza Decision Desk HQ również zaliczała okręg do kategorii „prawdopodobne zwycięstwo republikanów” i przewidywała przewagę urzędującego kongresmena wynoszącą około sześciu punktów procentowych.

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Kampanie Crane’a i Neza

Crane jest byłym żołnierzem amerykańskich sił specjalnych marynarki wojennej i członkiem konserwatywnego House Freedom Caucus. Po raz pierwszy został wybrany do Kongresu w 2022 roku. Był także wśród republikanów, którzy w 2023 roku głosowali za odwołaniem Kevina McCarthy’ego ze stanowiska spikera Izby Reprezentantów.

Nez, były prezydent Narodu Nawaho, skoncentrował swoją kampanię na kosztach życia i problemach gospodarczych, a także krytykował poparcie Crane’a dla programu prezydenta. W 2024 roku Nez już kandydował przeciwko Crane’owi i przegrał różnicą około dziewięciu punktów procentowych. Okręg obejmuje znaczną część północnej i wschodniej Arizony, w tym Flagstaff i terytorium Narodu Nawaho. Jeśli prognoza się potwierdzi, Crane uzyska trzecią kadencję w Kongresie.

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