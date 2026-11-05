Kongresmenka z Indiany Erin Houchin w USA ogłosiła, że będzie ubiegać się o stanowisko przewodniczącej konferencji republikanów w Izbie Reprezentantów. Jej rywalką będzie obecna przewodnicząca konferencji, kongresmenka z Michigan Lisa McClain. Jak podaje The Hill, stanowisko to będzie ważne dla kształtowania przekazu republikanów, którzy w przyszłym roku znajdą się w mniejszości i będą przygotowywać się do przeciwstawienia się agendzie demokratów przed wyborami w 2028 roku.

Argumenty Houchin

W liście do republikańskich kolegów, rozesłanym w środę, Houchin stwierdziła, że powrót partii do większości zależy od jej przekazu i zdolności do skutecznego jego komunikowania. Podkreśliła swoje doświadczenie w dziedzinie public relations, komunikacji i kampanii wyborczych.

Przed wyborem do Kongresu Houchin prowadziła własną firmę PR, pracowała przy kampaniach na poziomie lokalnym i krajowym, uzyskała tytuł magistra zarządzania politycznego oraz ukończyła Women’s Campaign School na Uniwersytecie Yale. Zasiada także w Komisji Regulaminowej, Komisji Budżetowej oraz Komisji Energii i Handlu Izby Reprezentantów.

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Stanowisko McClain

McClain w swoim liście nazwała wtorkowe wybory druzgocącą porażką konferencji republikanów i oświadczyła, że nie będzie umniejszać skali przegranej. Jednocześnie zaznaczyła, że republikanie są gotowi wrócić do politycznej walki i mogą wyznaczyć nowy kurs, opierając się na zdobytym już doświadczeniu i kontaktach.

W przypadku ponownego wyboru McClain obiecała przeciwstawiać się demokratom, krytykować ich agendę i oferować Amerykanom wizję przyszłości pod przywództwem republikanów. We wpisie na X poinformowała o poparciu 33 republikanów z Izby Reprezentantów, w tym przewodniczącego Komisji ds. Asygnacji Toma Cole’a i przewodniczącego Komisji Nadzoru Jamesa Comera, a także dwóch kandydatów republikańskich wybranych do Kongresu w tym cyklu wyborczym.

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