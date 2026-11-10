W USA kongresmenka z Michigan Lisa McClain została ponownie wybrana na przewodniczącą konferencji Partii Republikańskiej w Izbie Reprezentantów. W wewnątrzpartyjnym głosowaniu pokonała kongresmena Grega Steube’a z Florydy oraz kongresmenkę Erin Houchin z Indiany, informuje The Hill.

Wyniki głosowania

Według źródła zaznajomionego z wynikami głosowania McClain poparło 93 republikanów. Houchin otrzymała 57 głosów, a Steube — 27.

McClain pełni funkcję przewodniczącej konferencji republikanów od 2025 roku. Na tym stanowisku była jedną z przedstawicielek partii, które komunikowały program prezydenta Donalda Trumpa oraz kluczowe republikańskie inicjatywy ustawodawcze.

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Po wyborach środka kadencji

Po znaczących stratach republikanów w wyborach środka kadencji w ubiegłym tygodniu część członków konferencji opowiadała się za zmianą szefa komunikacji partyjnej. Jednocześnie McClain uzyskała poparcie ponad tuzina partyjnych kolegów, w tym przewodniczącego Komisji ds. Środków Izby Reprezentantów Toma Cole’a oraz przewodniczącego Komisji Nadzoru i Reformy Rządu Jamesa Comera.

W liście do kolegów McClain nazwała wyniki wyborów druzgocącą porażką konferencji republikanów i oświadczyła, że partia jest gotowa wrócić do politycznej walki. Obiecała również przeciwdziałać programowi demokratów i przedstawić Amerykanom wizję przyszłości pod przywództwem republikanów.

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