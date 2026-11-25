Około 3,7 mln miejsc pracy w europejskim przemyśle jest zagrożonych z powodu trudności finansowych przedsiębiorstw — oceniła firma konsultingowa McKinsey & Company. Ryzyko dotyczy również ponad 500 mld euro wartości dodanej, informuje Euronews.

Prawie połowa firm ma trudności finansowe

Według danych McKinsey w 2025 roku około 45% przedsiębiorstw przemysłowych objętych badaniem znajdowało się pod presją finansową lub w trudnej sytuacji. W 2023 roku takich przedsiębiorstw było 39%, a w 2024 roku — 42%. Wstępne wskaźniki za 2026 rok wskazują, że wzrost tego odsetka przyspiesza.

Indeks kondycji finansowej przemysłu McKinsey obejmuje blisko 1 200 europejskich producentów — zarówno spółek publicznych, jak i prywatnych — o przychodach przekraczających 100 mln euro. W ocenie uwzględniono pięć sygnałów finansowych, w tym gwałtowny spadek zysków oraz wysoki poziom zadłużenia w stosunku do zysków. Dane za 2025 rok opierają się na pełnorocznych informacjach S&P Capital IQ.

Koszty pracy i energii

Najwyższy odsetek przedsiębiorstw przemysłowych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej w 2025 roku odnotowano w Portugalii. Kolejne miejsca w rankingu zajęły Luksemburg, Niderlandy i Hiszpania. W Niemczech, największej gospodarce UE, wskaźnik ten wzrósł w ciągu roku o 12 punktów procentowych.

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McKinsey wiąże osłabienie pozycji europejskiego przemysłu między innymi z wyższymi kosztami pracy i energii w porównaniu z Chinami. Według analizy firmy wydajność pracy w badaniach i rozwoju motoryzacyjnym w Chinach jest 1,5 raza wyższa niż w Europie. Średnia cena energii elektrycznej dla przemysłu w Europie była również ponad 1,5 raza wyższa niż w Chinach i USA.

Luka inwestycyjna

W raporcie wskazano, że Chiny wydały w 2025 roku na brutto inwestycje produkcyjne około 6 bln dolarów, czyli 5,5 bln euro. McKinsey zalicza do takich inwestycji wydatki na infrastrukturę, budynki niemieszkalne, maszyny, oprogramowanie oraz badania i rozwój. Wydatki Europy wyniosły około 3 bln dolarów, czyli 2,7 bln euro.

McKinsey uważa problemy europejskich firm przemysłowych za możliwe do strukturalnego rozwiązania, ale podkreśla potrzebę szybkich działań.

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