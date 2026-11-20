Konsorcjum firm z Arabii Saudyjskiej, Kataru i Kuwejtu rozpoczęło odbudowę głównej syryjskiej autostrady M5. Prace już trwają na odcinku na południe od Damaszku, poinformował syryjski minister transportu Jarub Badr w komentarzu dla The National.

Autostrada o długości 465 km rozpoczyna się w pobliżu przejścia granicznego Nasib na granicy z Jordanią, przebiega przez Damaszek, Hims, Hamę i Aleppo, a następnie prowadzi w kierunku granicy z Turcją. Jest również połączona z trasą M4, która prowadzi z Aleppo do portowego miasta Latakia.

Finansowanie i uczestnicy

W skład konsorcjum wchodzą kuwejcka Combined Group Contracting Company, saudyjska Al Rawaf Contracting Company, a także katarskie Al Jaber Group i Al Mohannadi Group. Według Badra część kosztów projektu zostanie pokryta z trzyletniego państwowego finansowania dróg w wysokości 670 mln dolarów.

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Minister oświadczył, że M5 ma zostać w pełni odrestaurowana. Zmodernizowana droga będzie wyposażona w oświetlenie, znaki drogowe i bariery ochronne spełniające międzynarodowe standardy. Władze zamierzają również wyremontować dwie drogi odchodzące od M5 do przejść granicznych Bab al-Hawa i Bab as-Salama.

Szlak transportowy do Europy

W kwietniu Syria, Turcja i Jordania uzgodniły rozwój transportowego szlaku z południa na północ ze zmodernizowaną siecią dróg, którą planuje się połączyć z siecią kolejową Arabii Saudyjskiej. Arabia Saudyjska oświadczyła, że studium wykonalności projektu kolejowego powinno być gotowe do końca roku.

Badr poinformował również, że Bank Światowy ma przekazać 200 mln dolarów na naprawę najbardziej uszkodzonych odcinków syryjskiej kolei. Jednocześnie na przejściu Nasib z Jordanią utrzymuje się nagromadzenie ciężarówek, które minister powiązał z procedurami celnymi.

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