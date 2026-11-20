W Kenii konsorcjum Frontier Minerals, w skład którego wchodzą amerykańskie firmy, wygrało przetarg na realizację projektu wydobywczego Mrima Hill w hrabstwie Kwale. Wyprzedziło siedmiu innych oferentów, w tym firmy z Chin i Australii, podaje BBC News.

Złoża wyceniane na ponad 60 mld dolarów

Według szacunków na terenie Mrima Hill, położonym niedaleko wybrzeża Oceanu Indyjskiego, znajdują się złoża minerałów o kluczowym znaczeniu, warte ponad 60 mld dolarów. Wśród nich jest niob, wykorzystywany w produkcji samochodów elektrycznych oraz w przemyśle lotniczym i obronnym.

W skład Frontier Minerals wchodzą Bunker Hill Mining Corp, American Resources Corporation oraz ReElement Technologies Corporation. Konsorcjum oświadczyło, że planuje utworzyć w Kenii zakłady przetwarzania i rafinacji minerałów, aby większa część korzyści ekonomicznych z zasobów pozostawała w kraju.

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Zastrzeżenia konkurentów i wymogi dotyczące projektu

Obszar Mrima Hill obejmuje około 390 akrów lasu. Lokalni mieszkańcy obawiają się, że wydobycie może zaszkodzić lasowi i zagrozić ich dziedzictwu przodków. Pojawia się również pytanie, czy społeczności mieszkające w pobliżu złoża odniosą korzyści z inwestycji.

Projekt nie może jeszcze się rozpocząć: Frontier Minerals musi uzyskać licencję na poszukiwania i spełnić wymogi regulacyjne. Według Reutersa dwóch konkurentów zamierza zaskarżyć wyniki przetargu. W szczególności australijska firma RareX twierdzi, że Frontier Minerals nie dotrzymało wcześniejszego terminu złożenia wniosku. Rząd Kenii utrzymuje, że procedura wyboru była otwarta i przejrzysta.

Przetarg odbył się w czasie, gdy USA dążą do rozszerzenia dostępu do afrykańskich minerałów o kluczowym znaczeniu, wzmocnienia własnych łańcuchów dostaw i zmniejszenia zależności od Chin, które dominują w przetwarzaniu szeregu takich surowców.

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