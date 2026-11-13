Włoski Trybunał Konstytucyjny wezwał do pilnego przyjęcia środków legislacyjnych w celu zmniejszenia przepełnienia zakładów penitencjarnych, przy jednoczesnym zachowaniu ochrony społeczeństwa przed możliwym zagrożeniem ze strony osób skazanych. Poinformowała o tym ANSA English.

Orzeczenie sądu

Trybunał rozpatrzył kwestię zgodności z konstytucją, podniesioną przez florencki sąd nadzorujący wykonywanie kar w sprawie więzienia Sollicciano we Florencji. Trybunał Konstytucyjny uznał tę kwestię za niedopuszczalną, jednak podkreślił potrzebę pilnej interwencji ustawodawców.

Zdaniem Trybunału jednym z możliwych kroków mogłoby być dostosowanie lub rozszerzenie kryteriów dostępu do alternatywnych form kary. Trybunał Konstytucyjny wydał już takie zalecenie w orzeczeniu nr 279 z 2013 roku.

Dane dotyczące zapełnienia placówek

Według najnowszych dostępnych danych stowarzyszenia praw człowieka Antigone, na dzień 30 kwietnia 2026 roku poziom przepełnienia włoskich więzień wynosił 139,1%. Pod koniec kwietnia w kraju przetrzymywano 64 436 osadzonych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Teoretyczna pojemność włoskich więzień wynosiła 51 265 miejsc, lecz faktycznie dostępnych było jedynie 46 318. W 73 placówkach zapełnienie sięgało co najmniej 150%, a w ośmiu przekraczało 200%. Przepełnione nie były jedynie 22 więzienia.

Przemoc i samobójstwa

W raporcie Antigone wskazano również, że liczba dostępnych miejsc w więzieniach zmniejszyła się o 537 po ogłoszeniu przez rząd planu zwiększenia pojemności. Przepełnienie wiązane jest ze wzrostem przemocy i wysokim poziomem samobójstw wśród osadzonych.

Liczba napaści między osadzonymi wzrosła o 73% — z 3356 w 2021 roku do 5812 w 2025 roku. W ubiegłym roku we włoskich więzieniach co najmniej 82 osoby popełniły samobójstwo; według oceny Antigone wskaźnik za 2026 rok może być taki sam lub wyższy.

Czytaj nas na