W Niemczech Federalny Trybunał Konstytucyjny oddalił skargę partii BSW dotyczącą ponownego przeliczenia głosów w wyborach do Bundestagu. Sąd orzekł, że ponowne przeliczenie nie jest konieczne, informuje Der Spiegel.

Wynik wyborów

BSW otrzymała 4,981% głosów i nieznacznie nie przekroczyła pięcioprocentowego progu wyborczego. Od czasu ogłoszenia wyniku partia kwestionowała rezultat liczenia głosów.

Według publikacji odwołanie było związane właśnie z wynikiem, zgodnie z którym partii zabrakło głosów do osiągnięcia pięcioprocentowego progu.

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Skarga BSW

BSW, czyli Bündnis Soziale Gerechtigkeit, jest partią założoną przez Sarę Wagenknecht. Domagała się ona ponownego rozpatrzenia już policzonych głosów w wyborach do niemieckiego parlamentu.

Decyzja sądu

Federalny Trybunał Konstytucyjny nie poparł tego żądania, dlatego skarga partii nie odniosła sukcesu. Orzeczenie sądu nie zmieniło wyniku głosowania, ponieważ nie zarządzono ponownego przeliczenia. Der Spiegel poinformował o decyzji 18 listopada 2026 roku.

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