Konsulat Chin w Melbourne wezwał lokalne władze do przeprowadzenia dokładnego śledztwa i surowego ukarania sprawcy śmierci chińskiego kuriera, który został śmiertelnie ugodzony nożem w centrum Melbourne w Australii. Jak podaje South China Morning Post, ofiara miała 47 lat i pochodziła z północno-zachodniej chińskiej prowincji Shaanxi.

Atak w centrum Melbourne

Według policji stanu Wiktoria w piątkowy wieczór dwóch kurierów napotkało mężczyznę, który ingerował przy ich rowerach. Następnie doszło między nimi do konfrontacji. Jeden z kurierów został śmiertelnie ugodzony nożem, a drugi trafił do szpitala z obrażeniami niezagrażającymi życiu.

W sobotę rano policja zatrzymała 51-letniego podejrzanego, który pozostaje w areszcie. Chiński konsulat oświadczył, że traktuje incydent poważnie i uruchomił mechanizm reagowania kryzysowego. Chiński konsul generalny pozostaje w kontakcie z rodziną ofiary i pomaga w dalszych kwestiach organizacyjnych.

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Reakcja społeczności i platformy

Poseł stanowy Wiktorii Richard Welch powiedział, że społeczność jest wstrząśnięta zbrodnią. Dwóch klientów, którym ofiara wcześniej dostarczała zamówienia, a także właściciele restauracji, z którymi współpracowała, określali ją jako osobę cierpliwą i życzliwą. W mieście spodziewano się protestu i wieczoru pamięci przy świecach.

Incydent zwrócił również uwagę na bezpieczeństwo pracowników zatrudnionych za pośrednictwem platform. Kurierzy zarejestrowani na platformie HungryPanda informowali w internecie, że wcześniej rzekomo obciążano ich kosztami skradzionych zamówień. Petycja wzywająca do sprawdzenia polityki firmy w takich przypadkach i potencjalnych zagrożeń dla pracowników zebrała ponad 4 tysiące podpisów.

HungryPanda podkreśliła w oświadczeniu, że nigdy nie wymaga od kurierów ścigania ani konfrontowania się z ludźmi w celu odzyskania zamówienia. Firma oświadczyła również, że kurierzy nie są obciążani potrąceniami ani karami, jeśli dostawa została zakłócona przez kradzież, rabunek lub zagrożenie bezpieczeństwa.

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