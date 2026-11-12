W Waszyngtonie kontradmirał Chris Cavano, dowódca sił podwodnych amerykańskiej Floty Pacyfiku, oświadczył, że Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Australia realizują partnerstwo obronne AUKUS zgodnie z planem, a w niektórych obszarach — przed harmonogramem. Poinformował o tym Breaking Defense, powołując się na jego wystąpienie na dorocznym sympozjum Submarine League. Jednocześnie admirał nie sprecyzował, które konkretnie obszary programu wyprzedzają planowane terminy.

Siły rotacyjne w Australii

Pierwszy komponent AUKUS zakłada zapewnienie Australii atomowych okrętów podwodnych typu Virginia do 2032 roku. Cavano jako dowód postępu wskazał reaktywację wiosną 3. Eskadry Okrętów Podwodnych, która wspiera utworzenie Submarine Rotational Force-West w bazie Królewskiej Australijskiej Marynarki Wojennej HMAS Stirling.

W ramach tej inicjatywy Stany Zjednoczone i Wielka Brytania mają zapewnić w bazie HMAS Stirling rotacyjną obecność atomowych wielozadaniowych okrętów podwodnych — do czterech amerykańskich i jednego brytyjskiego. W październiku trzy kraje ogłosiły, że pierwszym okrętem przeznaczonym dla Submarine Rotational Force-West będzie amerykański USS Colorado typu Virginia.

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USS Colorado przybył do Australii 27 października na planowany miesięczny przegląd techniczny. Według Pentagonu pod koniec przyszłego roku okręt ma powrócić, aby rozmieścić pierwszą grupę rotacyjną w bazie HMAS Stirling.

Ćwiczenia systemów autonomicznych

Cavano wspomniał również o morskich ćwiczeniach Maritime Big Play u wybrzeży Kalifornii, które Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Australia niedawno zakończyły w ramach drugiego komponentu AUKUS. Królewska Marynarka Wojenna Wielkiej Brytanii nazwała je największą demonstracją technologii bezzałogowych i autonomicznych z udziałem trzech państw. W ćwiczeniach wykorzystano ponad 40 technologii, w tym załogowe, bezzałogowe i wielodomenowe systemy autonomiczne. Marynarka Wojenna USA podała, że celem manewrów była integracja dojrzałych systemów robotycznych i autonomicznych z morskimi operacjami koalicji AUKUS.

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