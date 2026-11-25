Koordynator pomocy humanitarnej ONZ Tom Fletcher przybył do Jemenu i zaapelował o pilne, bezpieczne i trwałe zapewnienie dostępu pomocy humanitarnej do ludności cywilnej, w tym w mieście Taiz. Oświadczył, że działania bojowe, zagrożenie i surowe ograniczenia na kluczowych trasach dostaw pozbawiają rodziny dostępu do żywności i leków.

Jak informuje UN News, według Fletchera w całym kraju głodują miliony ludzi. Podkreślił, że szpitale i służby pierwszego reagowania są atakowane, a Jemen po wielu latach konfliktu pogrąża się coraz głębiej w kryzysie.

Przemieszczenia ludności i niedobór środków

Według danych ONZ od sierpnia swoje domy opuściło około 364 tys. osób, a tylko w ciągu ostatniego tygodnia — dziesiątki tysięcy. Fletcher oświadczył, że znaczne niedofinansowanie działań humanitarnych postawiło międzynarodową pomoc humanitarną na granicy załamania, choć zespoły pomocowe nadal pracują w szczególnie niebezpiecznych warunkach.

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Wśród pilnych priorytetów wymienił bezpieczny i trwały dostęp do cywilów potrzebujących wsparcia, szczególnie wskazując Taiz. Według urzędnika światowy system humanitarny jest przeciążony, niedofinansowany i atakowany, a w Jemenie pomoc humanitarna najbardziej nie nadąża za potrzebami.

Apel o uwolnienie zatrzymanych pracowników

Fletcher wezwał również Huti do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia zatrzymanych pracowników ONZ oraz innych organizacji humanitarnych. Według stanu na połowę października Huti przetrzymywali 71 pracowników ONZ.

W ubiegłym miesiącu poinformowano o śmierci pracownika ONZ ds. praw człowieka Mohammada al-Shamiego, którego Huti przetrzymywali przez ponad dwa lata. Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Volker Türk oświadczył, że rodzina al-Shamiego dowiedziała się o jego śmierci dopiero kilka tygodni później. Specjalny wysłannik ONZ Hans Grundberg informował wcześniej Radę Bezpieczeństwa, że wielu zatrzymanych ma poważne problemy zdrowotne.

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