Południowokoreańska firma Korea Aerospace Industries (KAI) planuje rozpocząć w 2027 roku seryjną produkcję nowego śmigłowca szturmowego dla Korpusu Piechoty Morskiej. Śmigłowiec Marine Attack Helicopter (MAH) po raz pierwszy publicznie zaprezentowano w Hwaseong w prowincji Gyeonggi, informuje Korea Herald.

Śmigłowiec do desantów morskich

MAH opracowano na bazie wielozadaniowego śmigłowca KUH-1 Surion, który wszedł do służby w 2012 roku. Jego morska modyfikacja Marineon jest przeznaczona do transportu piechoty morskiej ze statków do rejonów desantu, natomiast nowa maszyna ma zapewniać wsparcie ogniowe podczas operacji desantowych.

Według KAI śmigłowiec będzie mógł niszczyć pozycje przeciwnika i środki obrony powietrznej, osłaniając śmigłowce transportowe oraz jednostki piechoty morskiej. Prace nad MAH rozpoczęto w październiku 2022 roku, a pierwszy prototyp odbył lot w grudniu 2024 roku. Firma zbudowała łącznie trzy prototypy, które przeszły testy ogniowe i eksploatacyjne na okrętach.

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Uzbrojenie i charakterystyka

Śmigłowiec jest wyposażony w wieżyczkowe działko kalibru 20 mm z zapasem do 600 pocisków, pociski klasy powietrze–ziemia i powietrze–powietrze, a także rakiety kierowane i niekierowane. Ochronę kabiny wzmocniono do poziomu, który ma wytrzymywać trafienia pociskami z wielkokalibrowego karabinu maszynowego kalibru 12,7 mm; w przypadku Suriona wskazywano ochronę przed pociskami kalibru 7,62 mm.

Długość MAH wraz z wirnikiem wynosi około 19 metrów, wysokość — 5 metrów, a rozpiętość skrzydeł do mocowania uzbrojenia — 6,1 metra. Prędkość maksymalną szacuje się na około 137 węzłów, a czas lotu z pełnym zapasem paliwa wynosi do czterech i pół godziny.

Oświadczenie o potencjale eksportowym

Prezes KAI Kim Jong-cheol oświadczył, że siła ognia nowej maszyny jest porównywalna z amerykańskim AH-64 Apache, jednak jej koszt może być około dwukrotnie niższy. Według niego Apache, zależnie od konfiguracji i warunków zakupu, może kosztować od 50 mln dolarów za sztukę.

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