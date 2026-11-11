Francuz Corentin Horeau zwyciężył w klasie IMOCA podczas 13. transatlantyckich regat Route du Rhum, finiszując na Gwadelupie, francuskim departamencie zamorskim. Na jachcie MACSF pokonał trasę z Saint-Malo na północy Francji w 9 dni, 17 godzin, 12 minut i 9 sekund, informuje Der Spiegel.

Rekord w debiutanckim wyścigu

Horeau po raz pierwszy wystąpił w Route du Rhum i poprawił poprzedni rekord klasy, ustanowiony w 2022 roku, o ponad dwie doby. Według publikacji decydujący był wybór południowej trasy dzień po starcie, gdy wiatr osłabł.

Jacht MACSF szybko znalazł wiatr, podczas gdy ówcześni liderzy — Sam Goodchild i Ambrogio Beccaria — stracili czas na bardziej północnej trasie. Po tym Horeau nie udało się już dogonić: w chwili jego dotarcia do mety inne jachty klasy IMOCA traciły co najmniej 270 mil morskich.

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Walka o pozostałe miejsca

Wcześniej absolutnym zwycięzcą Route du Rhum we wszystkich klasach został rodak Horeau, Tom Laperche. Jego znacznie szybszy trimaran klasy Ultim SVR-Lazartigue dotarł na Gwadelupę w sobotę wieczorem.

Niemiec Boris Herrmann na Malizia 4 miał duże szanse na zajęcie drugiego miejsca w klasie IMOCA i zgodnie z oczekiwaniami miał dotrzeć do Pointe-à-Pitre w czwartek w południe. Miejsce na podium nie było jednak jeszcze gwarantowane, ponieważ Goodchild i Francuzka Élodie Bonafous mogli wyprzedzić Malizia 4. Beccaria wycofał się z regat po upadku w kokpicie.

Podczas wyścigu doszło również do incydentów z udziałem innych uczestników. Zwycięzca Route du Rhum z 2018 roku Francis Joyon wywrócił się w pobliżu Irlandii, po czym został uratowany przez załogę statku towarowego. Violette Dorange i Romain Pilliard wycofali się po kolizji.

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