Król Belgii Filip dał premierowi Bartowi De Weverowi dodatkowy czas na osiągnięcie porozumienia w sprawie budżetu po kilku dniach bezowocnych negocjacji między partiami koalicji rządzącej. Poinformowała o tym Agencja Anadolu.

Negocjacje bez przełomu

De Wever poinformował króla o stanie negocjacji podczas spotkania w Pałacu Królewskim. Wcześniej w poniedziałek odbyło się spotkanie z udziałem mniejszej grupy członków rządu.

W oświadczeniu pałacu wskazano, że król wyraził ubolewanie z powodu braku postępów i wezwał premiera do jak najszybszego osiągnięcia porozumienia. Zwrócił się również do wszystkich stron z apelem, aby na pierwszym miejscu postawiły interes publiczny i wzięły odpowiedzialność za niedopuszczenie do pogłębienia kryzysu politycznego.

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Ryzyko upadku rządu

Po spotkaniu De Wever oświadczył, że zwoła liderów partii koalicyjnych, aby omówić sposoby wyjścia z impasu. Według niego kluczowa grupa negocjacyjna rządu nie zdołała uzgodnić ram budżetowych, ponieważ jeden z partnerów koalicyjnych odrzucił zaproponowany kompromis. Jak podaje agencja, prawdopodobnie chodziło o flamandzką partię socjalistyczną Vooruit.

Premier ostrzegł, że brak porozumienia do końca roku faktycznie doprowadzi do upadku rządu, ponieważ tymczasowe mechanizmy budżetowe osiągną 12-miesięczny limit. De Wever będzie nadal informował króla o sytuacji podczas cotygodniowych spotkań.

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