Na Antigui i Barbudzie król Karol III i królowa Kamila znaleźli się w silnej ulewie podczas obchodów Dnia Niepodległości kraju 1 listopada. Informuje o tym Euronews.

Ceremonia na stadionie

Para królewska przebywała na stadionie im. sir Viviana Richardsa wraz z premierem Gastonem Browne'em. Przed rozpoczęciem ceremonii powitał ich gubernator generalny Rodney Williams. Podczas wydarzenia uhonorowano obywateli za wkład w rozwój kraju.

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Spotkanie przywódców Wspólnoty Narodów

Wizyta Karola III i Kamili zbiegła się ze Spotkaniem Szefów Rządów Wspólnoty Narodów na Antigui i Barbudzie. Wydarzenie odbywało się od 1 do 4 listopada i zgromadziło przywódców, którzy dyskutowali o inwestycjach, rozwoju i współpracy międzynarodowej.

Antigua i Barbuda uzyskała niepodległość od Wielkiej Brytanii 1 listopada 1981 roku. Państwo obchodzi tę datę jako Dzień Niepodległości.

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