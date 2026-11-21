Król Wielkiej Brytanii Karol III podziękował prezydentowi Turcji Recepowi Tayyipowi Erdoganowi za zorganizowanie w Antalyi szczytu klimatycznego ONZ COP31 i wezwał światowych przywódców do przełożenia podjętych zobowiązań na konkretne działania. Poinformowała o tym agencja Anadolu Agency, powołując się na oświadczenie tureckiego Ministerstwa Środowiska.

List do uczestników szczytu

W liście skierowanym do Erdogana oraz przewodniczącego COP31 Murata Kuruma, który jest również tureckim ministrem środowiska, Karol III podziękował krajowi za zjednoczenie społeczności międzynarodowej w krytycznym momencie. Zwrócił też uwagę na rolę Australii jako przewodniczącej procesu negocjacyjnego podczas szczytu.

Brytyjski monarch stwierdził, że społeczności w różnych częściach świata już mierzą się z ekstremalnymi upałami, powodziami, suszami, pożarami lasów i burzami. Jak podkreślił, zmiana klimatu nie jest już odległym zagrożeniem, lecz staje się coraz bardziej odczuwalną rzeczywistością.

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Metan i czysta energia

Karol III nazwał wyeliminowanie do 2030 roku możliwych do uniknięcia emisji metanu i wycieków w sektorze naftowo-gazowym jednym z najszybszych sposobów na spowolnienie ocieplenia w najbliższej perspektywie. Podkreślił również potrzebę odejścia od paliw kopalnych.

Wśród innych priorytetów monarch wymienił przyspieszenie przejścia na czystą energię, ochronę lasów i oceanów, rozwój zielonej elektryfikacji oraz wzmacnianie odporności wrażliwych społeczności. Osiągnięcie tych celów, jak zaznaczył, wymaga znacznego finansowania i współpracy rządów, biznesu, inwestorów oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Zdaniem Karola III zakłócenia na rynkach paliw kopalnych pokazały również znaczenie energii odnawialnej dla bezpieczeństwa energetycznego i odporności. Wezwał uczestników szczytu w Antalyi, aby wykazali się nie tylko ambicją, ale także determinacją do działania.

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