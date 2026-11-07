W Malezji król sułtan Ibrahim Sultan Iskandar oświadczył, że warunkowe królewskie ułaskawienie byłego premiera Najiba Razaka, które pozwala mu odbywać pozostałą część kary w areszcie domowym, jest jasne i nie dopuszcza niejednoznacznej interpretacji. Według monarchy kwestionowanie tej decyzji oznaczałoby nieposłuszeństwo wobec jego dekretu.

Jak informuje Channel NewsAsia, sułtan Ibrahim zaznaczył, że ułaskawienie nie dotyczy innych spraw Razaka, a wszystkie ustanowione przez niego warunki zostały już spełnione. Podkreślił również, że prawo do ułaskawienia jest królewską prerogatywą zgodnie z artykułem 42 Federalnej Konstytucji Malezji.

Stanowisko Izby Prokuratora Generalnego

Oświadczenie króla padło dzień po tym, jak malezyjska Izba Prokuratora Generalnego (AGC) wezwała do tymczasowego wstrzymania przeniesienia Razaka do aresztu domowego. Urząd wskazał na potrzebę prawnego wyjaśnienia procedury wykonania ułaskawienia oraz jego wpływu na inny wyrok byłego szefa rządu.

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AGC oświadczyła, że po zapłaceniu przez Razaka grzywny w wysokości 50 mln ringgitów malezyjskich możliwe są dwie interpretacje decyzji: albo musi on odbywać karę w areszcie domowym do 23 sierpnia 2028 roku, albo jego karę należy uznać za zakończoną. Wpływa to na rozpoczęcie 15-letniego pozbawienia wolności w sprawie 1Malaysia Development Berhad, które zgodnie z orzeczeniem sądu ma rozpocząć się po zakończeniu kary w sprawie SRC International.

Stanowisko prawników

Prawnicy Razaka odrzucili stanowisko AGC, twierdząc, że po zapłaceniu grzywny nie ma podstaw prawnych do przetrzymywania ich klienta w więzieniu Kajang. Poinformowali również, że Wysoki Sąd wydał uwierzytelnione nakazy, które pozwalają zwolnić byłego premiera z więzienia po zapłaceniu grzywny.

Najib Razak przebywa w więzieniu od 2022 roku po skazaniu za przywłaszczenie 42 mln ringgitów w sprawie SRC International, byłej spółki zależnej 1MDB. W 2024 roku malezyjska Rada Ułaskawień skróciła jego 12-letni wyrok do sześciu lat, a grzywnę z 210 mln do 50 mln ringgitów. We wrześniu sułtan Ibrahim udzielił Razakowi warunkowego ułaskawienia, a grzywnę zapłacono w piątek po kampanii zbierania funduszy zorganizowanej przez zwolenników polityka.

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