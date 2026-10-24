Król Salman złożył kondolencje Kanadzie po pożarze w bazie — Asharq Al-Awsat
Król Salman ibn Abdulaziz Al Saud złożył kondolencje gubernator generalnej Kanady Louise Arbour w związku z ofiarami pożaru w bazie Kanadyjskich Sił Zbrojnych w Albercie. Życzył również rannym jak najszybszego powrotu do zdrowia.
Kondolencje dla rodzin zmarłych
Jak informuje Asharq Al-Awsat, w przesłaniu król przekazał głębokie kondolencje gubernator generalnej, rodzinom zmarłych i narodowi Kanady. W informacji wspomniano o zabitych i rannych w wyniku pożaru w bazie wojskowej w kanadyjskiej prowincji Alberta.
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Przesłanie następcy tronu
Następca tronu i premier Arabii Saudyjskiej Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud również wysłał Louise Arbour przesłanie z kondolencjami. Wyraził współczucie rodzinom zmarłych i życzył rannym szybkiego powrotu do zdrowia. Następca tronu wysłał odrębne przesłanie z kondolencjami do premiera Kanady Marka Carneya.