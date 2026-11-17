Król oficjalnie otworzył nową siedzibę Narodowych Sił Cybernetycznych w Samlesbury, w hrabstwie Lancashire, w Wielkiej Brytanii. Kompleks Ribble House ma wzmocnić cybernetyczne zdolności kraju, a także wspierać zatrudnienie, rozwój umiejętności i wzrost gospodarczy w północno-zachodniej Anglii, poinformowało brytyjskie Ministerstwo Obrony.

Partnerstwo wywiadu i obrony

Narodowe Siły Cybernetyczne łączą brytyjską Government Communications Headquarters (GCHQ), Ministerstwo Obrony, Secret Intelligence Service MI6 oraz Defence Science and Technology Laboratory (Dstl). Struktura prowadzi operacje cybernetyczne, aby wspierać wojsko, przeciwdziałać zagrożeniom ze strony państw, a także zakłócać działalność terrorystów, przestępców i osób popełniających przestępstwa seksualne wobec dzieci w internecie.

Podczas wizyty król spotkał się z szefami instytucji partnerskich, w tym z dyrektorką GCHQ Anne Keast-Butler oraz dowódcą Dowództwa Operacji Cybernetycznych i Specjalistycznych generałem sir Robem Magowanem. Rozmawiał również z pracownikami już pracującymi w nowym budynku, w tym z lokalnymi rekrutami i uczestnikami programu bezpośredniego naboru do Sił Zbrojnych w dziedzinie cybernetyki.

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Szkolenie kadr

Resort zaznaczył, że Narodowe Siły Cybernetyczne działają w trybie tajnym i zazwyczaj nie ujawniają szczegółów operacji, ponieważ mogłoby to obniżyć ich skuteczność i pomóc przeciwnikom wzmocnić ich obronę.

Przed otwarciem Ribble House resort obrony i jego partnerzy inwestowali w szkolenie kadr w regionie. Wprowadzony w 2025 roku program Digital and Cyber Bursary obejmuje 500 studentów lokalnych kolegiów i przewiduje szkolenie oraz zdobywanie kwalifikacji w dziedzinie technologii cyfrowych i cyberbezpieczeństwa.

Według Anne Keast-Butler nowa siedziba ma sprzyjać rozwojowi korytarza cybernetycznego w północno-zachodniej Anglii, tworzeniu miejsc pracy, rozwojowi umiejętności i innowacji. Generał Rob Magowan nazwał otwarcie obiektu ważnym etapem wzmacniania możliwości Wielkiej Brytanii w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni.

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