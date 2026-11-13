W Korei Południowej 19 listopada pałace królewskie, grobowce i inne obiekty dziedzictwa kulturowego zarządzane przez Koreańską Służbę Dziedzictwa otworzą się o godzinę później, w dniu corocznego egzaminu wstępnego Suneung. Zwiedzający będą wpuszczani od godziny 10:00 zamiast zwyczajowej 9:00, aby zmniejszyć korki i pomóc kandydatom dotrzeć na czas do miejsc egzaminu.

Poinformował o tym Korea Herald, powołując się na Centrum Pałaców Królewskich i Grobowców. Zmiana będzie dotyczyć pałaców Gyeongbokgung, Changdeokgung, Changgyeonggung i Deoksugung w Seulu, świątyni Jongmyo, ołtarza Sajikdan, a także królewskich grobowców i szeregu innych obiektów dziedzictwa kulturowego.

Zmiany w funkcjonowaniu pałaców

W Gyeongbokgung wszystkie wejścia, które zwykle otwierają się o 8:00, w tym Gwanghwamun, Hyeopseongmun i Yeongseongmun, będą działać od 10:00. Wycieczki po Gyeongbokgung i świątyni Chilgung rozpoczną się o 10:10.

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W Changdeokgung odwołana zostanie bezpłatna koreańskojęzyczna wycieczka po budynkach pałacowych zaplanowana na 9:30, a także chińskojęzyczna wycieczka o 10:00. Zwiedzanie tylnego ogrodu pałacu będzie rozpoczynać się o 10:30 zamiast o 10:00.

Wycieczki i bezpłatny wstęp

W Changgyeonggung nie odbędzie się koreańskojęzyczna wycieczka o 9:30. Wycieczki po Seokjojeon w pałacu Deoksugung będą rozpoczynać się o 10:30. Brama Sungnyemun, Jungmyeongjeon i trasa „Droga króla Gojonga” również zostaną otwarte o 10:00.

Cztery główne pałace — Gyeongbokgung, Changdeokgung, Changgyeonggung i Deoksugung — a także świątynia Jongmyo i królewskie grobowce dynastii Joseon przyjmują zwiedzających bezpłatnie do niedzieli w ramach festiwalu Korea Grand Festival.

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