W Devonport w Australii dochodzenie koronera w sprawie śmierci sześciorga dzieci w Hillcrest Primary School planuje zaangażować amerykańskiego planetologa i inżyniera lotniczo-kosmicznego Ralpha Lorenza. Może on wydać opinię na temat natury trąb pyłowych, informuje ABC News.

Możliwa ekspertyza

Prawniczka wspierająca koronera, Marie Norton, poinformowała sąd, że rozważa zaangażowanie Lorenza jako eksperta. Jak powiedziała, naukowiec od ponad dwóch dekad bada trąby pyłowe, w tym pola ciśnienia i wiatru w warunkach ziemskich, a także ich wpływ na statki kosmiczne NASA na Marsie.

Lorenz nie został jeszcze formalnie zaangażowany w dochodzenie. Jednak zgodnie z wynikami wstępnych rozmów może wyrazić opinię na temat różnic ciśnienia, oddziaływania wiru oraz interakcji trąby pyłowej z konstrukcją dmuchanego zamku. Koroner Olivia McTaggart oświadczyła, że taka ekspertyza może pomóc wyjaśnić okoliczności śmierci dzieci.

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Testy odroczono

Sześcioro uczniów Hillcrest Primary School zginęło, a kolejne troje doznało ciężkich obrażeń 16 grudnia 2021 roku. Podczas szkolnego święta na koniec roku silny podmuch wiatru lub trąba pyłowa uniósł dmuchany zamek w powietrze i przeniósł go przez szkolne boisko.

Dodatkowe testy zaproponowane przez eksperta inżynierii budowlanej zostały odroczone. Zakładały one ponowne nadmuchanie zamku, aby sprawdzić, co mogłoby się wydarzyć przy innym sposobie przymocowania go do ziemi, a także czy obowiązujące australijskie standardy bezpieczeństwa wymagają aktualizacji. Testy zostaną przeprowadzone po otrzymaniu opinii Lorenza, ponieważ może ona wpłynąć na ich metodologię.

Rozprawy w Devonport zostaną wznowione 3 listopada. Sąd ma wysłuchać detektywa, który był na miejscu zdarzenia, pracownika pomagającego instalować i obsługiwać dmuchane konstrukcje, eksperta IT oraz świadków medycznych.

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