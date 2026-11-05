Przewodniczący Rady Europejskiej António Costa zaproponował ograniczenie zakresu kontrowersyjnej opłaty korporacyjnej CORE do firm o rocznym obrocie przekraczającym 750 mln euro. Zgodnie z propozycją przedsiębiorstwa te miałyby płacić opłatę w wysokości 0,05% zamiast stałej kwoty, informuje Politico, powołując się na dwóch dyplomatów zaznajomionych z negocjacjami.

Zmiany w opłacie korporacyjnej

W ubiegłym roku Komisja Europejska zaproponowała CORE jako stałą opłatę dla firm o rocznym obrocie przekraczającym 100 mln euro. Nowy wariant omawiano podczas dwustronnych spotkań szefa gabinetu Costy, Pedra Lourtiego, z rządami państw UE.

Według oceny dyplomatów zmiany mogą złagodzić sprzeciw grupy państw kierowanej przez Niemcy. Kraje te uważały poprzedni system za zagrożenie dla konkurencyjności i dodatkowe obciążenie dla średnich przedsiębiorstw. Jednocześnie rozmówcy Politico wątpią, że ustępstwa wystarczą do uzyskania poparcia dla nowej opłaty.

Francja nalega na wprowadzenie nowych podatków, które mogłyby zmniejszyć wpłaty państw do budżetu UE. Według dyplomatów zespół Costy nie planuje obniżać szacowanych wpływów z ubiegłorocznej propozycji podatkowej Komisji Europejskiej, zakładającej 65 mld euro rocznie.

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Inne możliwe wpływy

Wśród innych pomysłów jest zwiększenie o 25 centów za kilogram opłat za niezbierane odpady plastikowe i elektroniczne, które trafiają bezpośrednio do budżetu UE. Proponuje się również podniesienie z 75% do 100% udziału wpływów z podatku od importu węglowego, który jest kierowany do budżetu bloku.

Dyplomaci rozważają także możliwe opłaty dla firm kryptowalutowych i od krajowych aukcji częstotliwości radiowych. Dla krajów, które szczególnie odczują wpływ nowych zasad, Pedro Lourtie zaproponował stopniowe wprowadzanie podatków na wyroby tytoniowe i przedsiębiorstwa powodujące zanieczyszczenia w ramach Systemu Handlu Emisjami.

Costa ma przedstawić nowy dokument negocjacyjny 21 listopada przed specjalnym szczytem w przyszłym tygodniu. Według dyplomatów zespół przewodniczącego Rady Europejskiej sygnalizował również możliwość dalszego ograniczenia budżetu, które może dotknąć finansowania regionalnego, podczas gdy cięcia dopłat dla rolników są uznawane za mniej prawdopodobne.

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