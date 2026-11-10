Minister obrony Polski Władysław Kosiniak-Kamysz udał się do Waszyngtonu w USA, gdzie ma spotkać się z sekretarzem wojny Petem Hegsethem. Strony planują omówić stałą bazę wojsk amerykańskich w Polsce, obsługę serwisową rakiet do systemów Patriot oraz współpracę przemysłów obronnych, informuje Polsat News.

Przegląd obecności USA w Europie

Kosiniak-Kamysz oświadczył, że jego wizyta poprzedza zakończenie przeglądu amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Według polskiego ministra ten moment może stać się okazją do podjęcia ważnych dla Polski decyzji.

W mediach społecznościowych wskazał jako priorytety rozmów stałą bazę wojsk USA w Polsce, serwis rakiet do systemów Patriot oraz rozwój współpracy przemysłów obronnych. Spotkanie z Hegsethem ma odbyć się w Pentagonie.

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Baza wojsk USA jako priorytet

Wiceminister obrony Polski Magdalena Sobkowiak-Czarnecka wcześniej oświadczyła, że kwestia budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce jest jednym z priorytetów rządu w relacjach z Waszyngtonem.

W jej ocenie decyzja w sprawie bazy staje się bliższa, ponieważ USA zbliżają się do zakończenia strategicznego przeglądu formatu swojej obecności wojskowej w Europie. Wyjazd Kosiniaka-Kamysza zapowiadano przez kilka tygodni. Poprzednie spotkanie, zaplanowane na wrzesień, odwołano w ostatniej chwili z powodu wizyty przywódcy Chin w USA.

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