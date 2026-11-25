Firma kosmiczna SpaceX obiecała przekazać jedną akcję klasy A na każdy aktywny rachunek Trump Accounts w Stanach Zjednoczonych. Dyrektor generalny firmy Elon Musk również osobiście przekaże po jednej akcji na każdy taki rachunek. CNBC poinformowało o tym 25 listopada.

Akcje dla rachunków

W oświadczeniu SpaceX wskazała, że buduje infrastrukturę przyszłości i pracuje nad uczynieniem życia międzyplanetarnym. Firma oświadczyła, że w długiej perspektywie uważa własność w spółce tworzącej takie systemy za ważną dla następnego pokolenia Amerykanów.

Dyrektorka operacyjna SpaceX Gwynne Shotwell również zgodziła się w lipcu osobiście przekazać na rachunki Trump Accounts ponad 2 mln akcji SpaceX.

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Warunki programu

Trump Accounts, znane także jako rachunki 530A, są dostępne dla dzieci w Stanach Zjednoczonych poniżej 18. roku życia, które mają numer ubezpieczenia społecznego. Rodzice, opiekunowie, dziadkowie i inne osoby mogą łącznie wpłacać do 5 tys. dolarów rocznie na każde dziecko ze środków po opodatkowaniu — do roku poprzedzającego ukończenie przez beneficjenta 18 lat. Po 2027 roku limit ten będzie indeksowany zgodnie z inflacją.

Według CNBC od uruchomienia programu 4 lipca rodziny i przyjaciele wpłacili łącznie na takie rachunki ponad 1 mld dolarów, a całkowita wartość depozytów przekroczyła 9 mld dolarów. Dzieci urodzone w latach 2025–2028 mogą otrzymać jednorazową wpłatę w wysokości 1 tys. dolarów od Departamentu Skarbu USA. Inne środki mogą być również dostępne w zależności od określonych kryteriów.

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